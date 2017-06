OTSE | Võrkpallikoondis läheb kindlustama Maailmaliiga finaalturniiri kohta

Eesti meeste võrkpallikoondis lõpetab täna Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi alagrupiturniiri matšiga Kreeka vastu. Kui kell 19 Kalevi spordihallis startivas mängus suudetakse hellenid alistada, jõuab meie koondis debüüthooajal kohe sarja finaalturniirile.

Maailmaliiga: Eesti - Kreeka Märt Roosna, Kalevi spordihall: 8:5. Tselios eksib viimaks servil. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 7:5. Kreeka on hoo sisse saanud. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 7:4. Tselios lööb ässa. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 7:3. Kreeka rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 7:2. Koumentakis auti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 6:2. Kreeka ülepall. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 5:2. Raadiku löök. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 4:2. Kreegi blokk! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 3:2 Kreek keskelt. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 2:2. Aganits teeb sama. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 2:1. Kasampalise serviviga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 1:1. Rikbergi soe pall. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 1:0. Tammemaa blokk. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Kreek, Kert Toobal, Täht, Venno, Raadik, Tammemaa ja libero Rikberg. Ehk Cretu ei jäta midagi juhuse hooleks. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Eesti algkoosseis.... Märt Roosna, Kalevi spordihall: Kihlveoportaalid on Eesti võidus veendunud. Võidukoefitsient on kõigest 1,01! Kreekal 16. Näis, mis koosseisuga Eesti välja tuleb. Aga minu arust 1,01 on natuke liiga optimistlik, vahet pole, et kreeklased pole parimas koosseisus ning et neil pole õiget diagonaalründajat võtta. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Soojendus käib, mäng peaks kirjade järgi algama kell 19. Eelmine kohtumine venis pikaks, Katar sai 3:1 võidu. Võimalik, et Eesti mängu algus nihkub õige pisut edasi. Raiki Kruuk: Mis kell mäng algab? Priit Männik: Jõudu ja jaksu nii mängijatele kui meile Märt Roosna, Kalevi spordihall: Võidu korral on Eesti Maailmaliiga kolmanda divisjoni alagrupiturniiril esimene või teine. Edasipääsu lootus on ka kaotuse puhul, aga siis sõltub meie käekäik juba teiste riikide omavahelistest mängudest. Kusjuures lõppkoht pole sugugi tähtsusetu. Põhiturniiri võitja teenib 19 920, teine 16 600, kolmas 13 280 ja neljas 9960 dollarit. Final Four'is mängitakse välja juba priskemad boonusrahad: võitjad võtab 60 000, teine 50 000, kolmas 40 000 ja neljas 30 000 dollarit. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Tere, head võrkpallisõbrad! Kalevi spordihallis käib alles Katari ja Venezuela kohtumine. Katar juhib 2:1, kolmas geim võideti harvanähtavate numbritega 45:43. Loodetavasti Eesti ja Kreeka mäng tuleb kiirem!

„Oleme Maailmaliigas kogu aeg liikunud põhimõtte järgi, et üks mäng korraga. Tahame neid kõiki võita ja ega see tänane ka mingi erand ei ole. Oluline on keskenduda oma mängule ja omi asju hästi teha,” rääkis rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal.

Rahvusmeeskond on senisest viiest alagrupimatšist võitnud neli. Ainus allajäämine tuli eelmisel laupäeval 1:3 Tuneesialt. Nüüd on meie vastaseks Kreeka, kes on Maailmaliiga kolme tugevusgrupi peale ainus võistkond, kel võiduarve avamata.

Kreeklaste ridu on korralikult räsinud vigastustelaine, mistõttu meeskond ei ole sarjas mänginud oma parima koosseisuga. Trauma jättis eemale ka nende põhipommitaja Mitar Tzouritsi kes, hiljuti toimunud MM-valiksarjas sai nelja mängu peale 203 tõstet ja paugutas neist punktiks 99. Veelgi hullemaks läks Kreeka olukord eelmisel nädalal, kui vigastada sai ka Tzouritsit asendanud diagonaalründaja, mistõttu peab olude sunnil positsiooni mehitama nüüd nurgaründaja Rafail Koumentakis.

Tegemist on meie meeskonnale väga hästi tuttava mehega, sest klubivõrkpalli mängib pallur Lubini Cuprumis, mida juhendab teadupärast rahvusmeeskonna loots Gheorghe Creţu ja kus mängivad nii Keith Pupart kui Robert Täht. Lisaks on klubi statistikuks Alar Rikberg ja füüsilise ettevalmistuse treeneriks Mirko Fasini.

Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi finaalturniir toimub Mehhikos Leónis 17. ja 18. juunil. Võõrustajate kõrval jõuavad sinna üldise paremusjärjestuse kolm paremat. Enne viimast päeva on neli võitu nii meil, Austrial, Hispaanial kui Saksamaal. Kindlasti jõuab finaalturniirile kas Austria või Hispaania, sest meeskonnad kohtuvad viimases voorus omavahel ja üks kerkib seega viie võidu peale. Saksamaal seisab ees matš Mehhikoga.