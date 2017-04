OTSE: Trummid põrisevad, koerad lõrisevad! Kas Avo Keele 11 aastat kestnud hiilgav seeria lõppeb täna?

Võrkpalli Eesti meistrivõistluste poolfinaalmängus võõrustab Pärnu VK täna kell 19 Tallinna Selverit.

Selver juhib kolme võiduni mängitavat seeriat 2:1. Avamängu võitis Selver kodusaalis 3:2, Pärnus toimunud teises kohtumises sai kuurortlinn Hindrek Pulga ja Taavet Leppiku juhtimisel samuti võidu 3:2. Pühapäeval pani Rainer Vassiljevi juhitav Selver jõuvahekorrad maksma üsna veenvalt 3:1.

Seega on Pärnul täna selg vastu seina – kaotus tähendaks finaalist väljajäämist. Pärnut juhendava Avo Keele jaoks oleks see esmakordne kogemus, sest eelneval 11 hooajal on ta Selveri või Pärnu peatreenerina alati jõudnud Eesti meistrivõistlustel finaali, kusjuures 7 korda on sealt väljunud võidukalt.

Vassiljevil on hea võimalus Keele hiilgav seeria lõpetada, kõik trumbid tunduvad olevat tema peos. Mullu kohtusid samad meeskonnad omavahel finaalis ja tollest ülipõnevast seeriast väljus võidumehena just Vassiljev.

Delfi on spordisaalis kohal, hoiab lugejaid skooriga kursis, teeb igast geimist kokkuvõtteid ning toob lugejateni emotsioonid nii sõnas kui pildis. Vaata blogi allpool!

Avo Keele 11 finaali:

2006 Audentes/Selver – Tartu Pere Leib (treener Urmas Tali) 0:2 (seeria tulemus)

2007 Tallinna Selver – Tartu Pere Leib (Urmas Tali) 3:0

2008 Tallinna Selver – Tartu Pere Leib (Urmas Tali) 3:0

2009 Tallinna Selver – Tartu Pere Leib (Rainer Vassiljev) 3:0

2010 Tallinna Selver – Pärnu VK (Andrei Ojamets) 3:0

2011 Tallinna Selver – Tartu Pere Leib (Rainer Vassiljev) 3:0

2012 Tallinna Selver – Tartu Pere Leib (Rainer Vassiljev) 1:3

2013 Tallinna Selver – Pärnu VK (Urmas Tali) 3:2

2014 Tallinna Selver – Tartu Bigbank (Andrei Ojamets) 1:4

2015 Pärnu VK – Tartu Bigbank (Andrei Ojamets) 4:1

2016 Pärnu VK – Tallinna Selver (Rainer Vassiljev) 3:4

Seega Taliga on Keele finaalmängude seis 3:1 (mängud 9:4), Ojametsaga 2:1 (8:5) ja Vassiljeviga 2:2 (10:7). Selveri võidu korral jõuaks Vassiljev finaali viiendat korda. Kui Tartu viiendas mängus Rakvere üle mängib, saab finaalis debüüdi teha Oliver Lüütsepp. Vastasel juhul murrab Tali kullamängule viiendat korda ja kolmanda erineva linna võistkonnaga.