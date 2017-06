OTSE MONTENEGROST: Eesti võrkpallimeeskond sakutab Maailmaliigas Aafrika paremikku kuuluvat Tuneesiat

Eesti meeste võrkpallikoondis jätkab täna Montenegros Bijelo Poljes toimuvat Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi alagrupiturniiri kohtumisega Tuneesia vastu. Kas koondis suudab kapten Kert Toobalile tema 38. sünnipäeval ilusa kingi valmistada, selgub Eesti aja järgi kell 18 startivas mängus.

Eile Maailmaliiga debüüdi teinud rahvusmeeskond sai üle pika aja proovida mängimist Aasia võrkpallikooli esindajate vastu, mis kulmineerus raske 3:2 (23:25, 26:24, 25:17, 20:25, 15:12) võiduga Hiina Taipei üle. Täna läheme vastamisi Musta mandri ühe edukaima võistkonna Tuneesiaga.

„Tuneesia on mänginud nii maailmameistrivõistlustel kui olümpiamängudel. Vaieldamatult on tegemist ühe Aafrika parema koondisega,” rääkis rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Creţu.

Tuneesia on jõudnud kuuel korral olümpiamängudele, seni parimaks on jäänud 1984. aasta Los Angelese üheksas koht. Kaheksa korda on mängitud maailmameistrivõistlustel, kusjuures 2002. aastast saati on suurturniiri alati väisatud. Edukaim on 2006. aastal Jaapanis saadud 15. koht. Tegemist on kaheksakordsete Aafrika meistritega, ent kahel viimasel korral on finaalis kaotatud Egiptusele. Maailmaliigas algas eile neljas aastakäik ja seni pole suudetud kolmandas tugevusgrupis alagrupifaasist läbi murda. Eile pidas Tuneesia sarnaselt meile viiegeimilise lahingu, kui 2:3 (25:18, 15:25, 19:25, 27:25, 9:15) jäädi alla Montenegrole.

Maailmaliiga ühendab planeedi 36 paremat võrkpallikoondist, kes on jagatud kolme tugevusgruppi. „Märksõnad saavad olema kannatlikkus, oma asjade tegemine ja enda võimetesse uskumine. Vastased saavad olema hästi erinevad, nende käekiri samamoodi. Ega mingit võluvitsa ei ole, peame ise hästi mängima, siis on meil kõigi vastu head šansid olemas,” lausus tänane sünnipäevalaps Kert Toobal.

Täna on võistlustules ka meie rahvusnaiskond, kes läheb Portugalis Viana do Castelos toimuva MM-valiksarja teise ringi turniiri neljandas voorus vastamisi Prantsusmaaga. Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 22.30. Turniiri avasime 3:1 võiduga Soome üle, pärast seda on tulnud tunnistada Saksamaa ja Sloveenia 3:0 paremust.