OTSE: Maailmaliiga finaalturniiri koha eest heitlev võrkpallikoondis teeb Katari palgasõduritega, mis ise tahab!

Eesti võrkpallikoondis jätkab mängudega Maailmaliigas. Tänane võit Katari üle kindlustaks koha Maailmaliigas järgmiselgi hooajal ning maha pole maetud ka lootust jõuda finaalturniirile. Delfi teeb kell 19 algavast kohtumisest tekstipõhise otseülekande.

Eesti alustas Maailmaliiga 3. divisjoni turniiri Montenegros, võites Taiwani 3:2, võõrustajaid 3:0 ja kaotades Tuneesiale 1:3. Kolme vooru järel hoiame kuuendat kohta.

Täna algas Tallinnas peetav teine alagrupiturniir. Avakohtumises sai Venezuela 3:0 võidu Kreeka üle. Kell 19 lähevad vastamisi Eesti ja ühe võidu kogunud Katar. Tegemist on Katari liigas pallivate võõrmängijatega, vaid üks on kohalikku päritolu. Ülejäänud on aga Serbiast, Bulgaariast, Brasiiliast, Bosnia ja Hertsegoviinast, Montenegrost, Somaaliast, Senegalist… Meestele on antud Katari pass, seega juriidiliselt on kõik korrektne. Küll aga on see kivi rahvusvahelise võrkpalliliidu kapsaaeda, et selline välismängijate kokkuostmine on üldse lubatud.

Võidu korral kindlustavad Sinilõvid koha Maailmaliigas ka järgmiseks hooajaks. Nimelt on siis meil kolm võitu, kreeklased on endiselt nulli peal ja neil puudub kaks vooru enne lõppu ka teoreetiline võimalus meie püüdmiseks. Tagumine Euroopa meeskond peab pidama väljalangemise play-off’i tänavuse Euroopa liiga võitjaga, kui too on otsustanud Maailmaliigasse pürgida.

Finaalturniirile pürgimiseks peab Eesti ilmselt võitma kõik kolm vastast (Katari, Kreeka ja Venezuela) ja lootma, et keegi rööviks punkte Saksamaalt, Hispaanialt ja Tuneesialt. Alagrupiturniiri põhjal pääseb Final Four’i kolm esimest, lisaks pääseb sinna tulemustest sõltumata korraldaja Mehhiko. Hoiame oma blogis silma peal ka teistel alagruppidel.