OTSE KORTRIJKIST: Soosik Saksamaa on hädas Hispaaniaga, Eesti alustab MM-pileti püüdmist Valgevene vastu

Eesti aja järgi täna kell 21 kohtub Eesti meeste võrkpallikoondis Belgias Kortrijkis 2018. aasta maailmameistrivõistluste Euroopa tsooni kolmanda valikringi turniiri avavoorus Valgevenega. Delfi teeb kohtumisest tekstipõhise ülekande.

Lisaks meile ja valgevenelastele alustavad jahti MM-finaalturniiri piletile Belgia, Hispaania, Saksamaa ja Slovakkia. Kõik kuus koondist saavutasid mais toimund MM-valiksarja Euroopa tsooni teise ringi turniiril oma alagruppides teise koha ning selgitavad nüüd üheringilise turniiri käigus välja viimase Euroopa koondise, kes jõuab järgmise aasta septembris Bulgaarias ja Itaalias toimuvale finaalturniirile.

Ülimalt umbses ja palavas Lange Munte spordihallis on esimene kohtumine peetud. Belgia sai 3:0 (24, 13, 15) võidu Slovakkialt, kes pole kohal parimas rivistuses.

Teises mängus juhib Hispaania üllatuslikult Saksamaa vastu 1:0.

Valgevenega mängisime viimati möödunud aastal Euroopa liigas, kui võitsime neid 3:1 ja 3:2. „Valgevene on ohtlik vastane. Uue sidemängijaga on nende mäng läinud kiiremaks ja nad võtavad suuri riske. Nende bloki-kaitsemängu koostöö on väga korralikult organiseeritud. Peame olema kannatlikud ja usun, et määravaks saab tegutsemine servi vastuvõtul,” rääkis rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu. MM-valiksarja teise ringi E-alagrupi avavoorus kaotas Valgevene kohe avavoorus Serbiale, ent pärast seljatati Šveits, Taani, Horvaatia ja Norra.

MM-VALIKSARI: EESTI - VALGEVENE Märt Roosna: Ja lõhnabki üllatuse järele, Hispaania juhib neljandas geimis 20:15. Märt Roosna: Hispaania tuleb kolmandas geimis kaotusseisust välja ja võidab 25:22. Üldseis neile 2:1. Eesti mängu algus võib selle kohtumise venimise korral edasi lükkuda. Märt Roosna: Publikuhuviga turniir ei hiilga. Belgia ja Slovakkia kohtumisel oli ametliku statistika põhjal 400 inimest, tegelikult ilmselt veel vähem. Näis, palju Eesti fänne nädala sees kohale jõuab. Märt Roosna: Loe ka, mida arvab Valgevene koondise treener meie tiimist. http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/delfi-belgias-valgevene-ninamees-avaldas-mis-on-eesti-vorkpallikoondise-ainuke-norkus?id=78921554 Märt Roosna: Teine geim Saksamaale 26:24 ja seis viigis 1:1. Märt Roosna: Avakohtumises sai Belgia 3:0 võidu Slovakkia üle, ehkki oli esimest geimi maha mängimas. Juhiti kaheksa punktiga, kuid vastased jõudsid viigini 24:24. Märt Roosna: Tere, tore võrkpallipere! Tervitused Lange Munte hallist, mis on ülipalav. Higi tilgub ojadena ka pealtvaatajatel ja ajakirjanikel. Hetkel käimas Saksamaa ja Hispaania kohtumine. Hispaanlased võitsid üllatuslikult avageimi 25:17.

Kogu turniiri hinnates nimetas rahvuskoondise kapten Kert Toobal meie peamiste konkurentidena alagrupi võidule tänavu Maailmaliiga esimeses tugevusgrupis seitsmenda koha saanud Belgiat ja eelmise MM-i pronksmedalist Saksamaad. „Belgia mängib kodus ja nad näitasid väga head mängu Maailmaliiga esimeses tugevusgrupis. Saksamaal on võrreldes Maailmaliiga koosseisuga mehi juurde tulemas,” rääkis Toobal. „Slovakkial on kindlasti kvaliteeti päris palju, ka Hispaania ja Valgevene on sellised meeskonnad, kes tahavad meie poolt täielikku keskendumist ja head mängu, et neid võita. On selge, et ühtegi lihtsat vastast Belgias olema ei saa,” lisas kapten.

2018. aasta maailmameistrivõistluste Euroopa tsooni 3. valikringi turniir

19. juuli (kellaajad Eesti aja järgi)

16:00 Belgia – Slovakkia

18:30 Hispaania – Saksamaa

21:00 Valgevene – Eesti

20. juuli

16:00 Slovakkia – Saksamaa

18:30 Belgia – Valgevene

21:00 Eesti - Hispaania

21. juuli

16:00 Valgevene – Slovakkia

18:30 Hispaania – Belgia

21:00 Saksamaa – Eesti

22. juuli

16:00 Valgevene – Hispaania

18:30 Slovakkia – Eesti

21:10 Belgia – Saksamaa

23. juuli

16:30 Hispaania – Slovakkia

19:00 Saksamaa – Valgevene

21:40 Eesti – Belgia