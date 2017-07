OTSE KORTRIJKIST: MMi valikturniir algas suure üllatusega. Kas Eesti suudab Valgevene vastu ülipalavas hallis krampi vältida?

Eesti aja järgi täna kell 21 kohtub Eesti meeste võrkpallikoondis Belgias Kortrijkis 2018. aasta maailmameistrivõistluste Euroopa tsooni kolmanda valikringi turniiri avavoorus Valgevenega. Delfi teeb kohtumisest tekstipõhise ülekande.

Lisaks meile ja valgevenelastele alustavad jahti MM-finaalturniiri piletile Belgia, Hispaania, Saksamaa ja Slovakkia. Kõik kuus koondist saavutasid mais toimund MM-valiksarja Euroopa tsooni teise ringi turniiril oma alagruppides teise koha ning selgitavad nüüd üheringilise turniiri käigus välja viimase Euroopa koondise, kes jõuab järgmise aasta septembris Bulgaarias ja Itaalias toimuvale finaalturniirile.

Ülimalt umbses ja palavas Lange Munte spordihallis on esimene kohtumine peetud. Belgia sai 3:0 (24, 13, 15) võidu Slovakkialt, kes pole kohal parimas rivistuses.

Teises mängus võitis Hispaania üllatuslikult soosikuks peetud Saksamaad 3:1.

Valgevenega mängisime viimati möödunud aastal Euroopa liigas, kui võitsime neid 3:1 ja 3:2. „Valgevene on ohtlik vastane. Uue sidemängijaga on nende mäng läinud kiiremaks ja nad võtavad suuri riske. Nende bloki-kaitsemängu koostöö on väga korralikult organiseeritud. Peame olema kannatlikud ja usun, et määravaks saab tegutsemine servi vastuvõtul,” rääkis rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu. MM-valiksarja teise ringi E-alagrupi avavoorus kaotas Valgevene kohe avavoorus Serbiale, ent pärast seljatati Šveits, Taani, Horvaatia ja Norra.

MM-VALIKSARI: EESTI - VALGEVENE Märt Roosna: 7:7. Ja servivea teeb seekord.... Venno. 11. Märt Roosna: 7:6. Raadik lõpetab pika pallivahetuse. Märt Roosna: 6:6. Sisse vahetatud Audotšanka saab kohe käe valgeks. Märt Roosna: 6:5. Venno rünnak. Märt Roosna: 5:5. Tähe pommserv ei mahu piiridesse. Meie kümnes viga. Märt Roosna: 5:4. Täht näitab rünnakuvõimsust - sellest käest ikka tuleb pauku, pall lendab läbi bloki. Märt Roosna: 4:4. Märt Roosna: 4:3. Miskevitš lööb auti. Märt Roosna: 3:3. Miskevitš lööb palli maha ja valgevenelased kütavad üksteist möiretega ülese. Märt Roosna: 3:2. Tähe rünnak. Märt Roosna: 2:2. Ja Raadik servib võrku. Meie üheksas... Märt Roosna: 2:1. Kreek näitab nüüd ka rünnakuoskust. Oskab küll! Märt Roosna: 1:1. Buseli temporünnak. Märt Roosna: 1:0. Kreek saab blokis käe valgeks. Märt Roosna: Teine geim algab, Eesti jätkab sama koosseisuga. Märt Roosna: 25:20. Venno löök lõpetab geimi. Eesti juhib 1:0. Märt Roosna: 24:20. Kreegilt serviviga. Kaheksas. Lõhnab koondise "isikliku rekordi" järele. Aga peaasi, et me juhime! Märt Roosna: 24:19. Aga heastab ise kohe hea tagaliinirünnakuga. Märt Roosna: 23:19. Raadikult serviviga. Meie seitsmes. Märt Roosna: 23:18. Venno poolpehme löök jääb maha. Märt Roosna: 22:18. Märt Roosna: 22:17. Märt Roosna: 22:16. Seekord "killib" ta Valgevene võimaluse, servides võrku. Kaurts: Kuklinski oli ka kunagi kurikuulus killer Märt Roosna: 21:16. Kuklinski hanitab. Märt Roosna: 21:15. Aganits lahendab olukorra hanitusega. Märt Roosna: 20:15. Kuklinski rünnak. Märt Roosna: 20:14. Tähe servipomm toob punkti. Märt Roosna: 19:14. Aganits vajutab ülevalt alla nagu 207sentimeetrine mees võibki. Märt Roosna: 18:14. serg: Ootan,et voidame.Go Eesti Märt Roosna: 18:13. Täht jookseb teisele poole võrku palli päästma ja päästabki! Miskevitš lööb auti. Märt Roosna: 17:13. Aga teeb servivea. Kas käib mingi omavaheline servivigade konkurss? Märt Roosna: 16:13. Hmalovski lööb osavalt blokist auti. Märt Roosna: 16:12. Aganits hiilgab esmalt blokis ja siis lööb ise palli punktiks. Märt Roosna: 15:12. Märt Roosna: 14:12. Raadikult serviviga. Number kuus. Märt Roosna: 14:11. Miskevitš lööb auti. Märt Roosna: 13:11. Venno rünnak. Märt Roosna: 12:11. Toobali tõste ei jõua Kreegini ja pall kukub maha. Märt Roosna: 11:10. Aganitsa serv läheb imenapilt auti. Viies serviviga juba... Märt Roosna: 11:9. Valgevene ründab auti. Märt Roosna: 12:10. Venno haamerdab palli põrandasse. Märt Roosna: 10:9. Sidemängija Haramõkin eksib servijoonel. Märt Roosna: 9:9. Raadik lööb blokki. Märt Roosna: 9:8. Kuklinski rünnak. Märt Roosna: 9:7. Tähelt hea serv, Valgevene teeb rünnakuvea. Märt Roosna: 8:7. Tähe löök. Märt Roosna: 7:7. Ka Toobali planeeriv serv maandub audis. Märt Roosna: 6:7. Aga teeb servivea otsa. Märt Roosna: 6:6. Hmalovski rünnak. Märt Roosna: 6:5. Aganitsa blokk! Märt Roosna: 5:5. Valgevene blokk võrgus. Märt Roosna: 4:5. Raadikult serviviga. Meie kolmas juba! Märt Roosna: 4:4. Raadiku pomm ülevalt alla äratab tiimikaaslased ja tõmbab publiku käima. Märt Roosna: 3:4. Venno servib võrku. Märt Roosna: 3:3. Venno saab rünnakul käe valgeks. Märt Roosna: 2:3. Kuklinski äss. Märt Roosna: 2:2. Toobal teeb ilusa ühekäetõrje, kuid Kreegi blokist lüüakse siiski auti. Märt Roosna: 2:1. Aganits keskelt. Märt Roosna: 1:1. Pehmet servi lööv Täht tabab võrku. Märt Roosna: 1:0. Kuklinski lööb auti. Märt Roosna: Hümnid kuulatud, läheb asjaks! Pealtvaatajaid on umbes 50, eestlasi umbes 15. Saalis kõlab: "Eesti-Eesti!" Märt Roosna: Kohtumine algab umbes 21.10. Eesti algkooseisus üllatusi ei ole: Kert Toobal, Oliver Venno, Robert Täht, Andrus Raadik, Ardo Kreek, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg. Märt Roosna: Väike vihmasadu muutis temperatuuri Lange Munte hallis veidi paremaks, kuid endiselt on see talumatu. Märt Roosna: Halli on jõudnud ka kuus selgelt eristatavat Eesti fänni. Au neile, et nad selle tee ette võtsid! Tegelikult peaks eestlasi siia jõudma märksa rohkem, turniiri passe on möödud üle 40. Märt Roosna: Mida on turniir siiani näidanud? Saksamaa pole see Saksamaa, mis eelmisel MMil pronksi sai. Slovakkia pole parimas koosseisus, kuid Belgial oli nendega avageimis tegemist. Hispaaniat on Eesti tänavu kolm korda võitnud, kuid see ei garanteeri neljandat võitu. Peaasi on täna vältida Saksamaa saatust ja alustada turniiri kas või väga inetu võiduga. Ilusat mängu ei oskagi oodata, sest Eesti pole väga ammu mänginud, teatavasti sõprusmänge turniiri eel ei peetud. olo kaka: Saksamaa ja Hispaania vaheline mäng näitas, et Saksamaa on haavatav. Märt Roosna: Olemas! Esimene suur üllatus sündinud. Hispaania võidab neljanda geimi 25:19 ja mängu 3:1. Soosik Saksamaa pani end keerulisse olukorda. Nüüd hakkab Eesti meeskond sooja tegema. Märt Roosna: Ja lõhnabki üllatuse järele, Hispaania juhib neljandas geimis 20:15. Märt Roosna: Hispaania tuleb kolmandas geimis kaotusseisust välja ja võidab 25:22. Üldseis neile 2:1. Eesti mängu algus võib selle kohtumise venimise korral edasi lükkuda. Märt Roosna: Publikuhuviga turniir ei hiilga. Belgia ja Slovakkia kohtumisel oli ametliku statistika põhjal 400 inimest, tegelikult ilmselt veel vähem. Näis, palju Eesti fänne nädala sees kohale jõuab. Märt Roosna: Loe ka, mida arvab Valgevene koondise treener meie tiimist. http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/delfi-belgias-valgevene-ninamees-avaldas-mis-on-eesti-vorkpallikoondise-ainuke-norkus?id=78921554 Märt Roosna: Teine geim Saksamaale 26:24 ja seis viigis 1:1. Märt Roosna: Avakohtumises sai Belgia 3:0 võidu Slovakkia üle, ehkki oli esimest geimi maha mängimas. Juhiti kaheksa punktiga, kuid vastased jõudsid viigini 24:24. Märt Roosna: Tere, tore võrkpallipere! Tervitused Lange Munte hallist, mis on ülipalav. Higi tilgub ojadena ka pealtvaatajatel ja ajakirjanikel. Hetkel käimas Saksamaa ja Hispaania kohtumine. Hispaanlased võitsid üllatuslikult avageimi 25:17.

Kogu turniiri hinnates nimetas rahvuskoondise kapten Kert Toobal meie peamiste konkurentidena alagrupi võidule tänavu Maailmaliiga esimeses tugevusgrupis seitsmenda koha saanud Belgiat ja eelmise MM-i pronksmedalist Saksamaad. „Belgia mängib kodus ja nad näitasid väga head mängu Maailmaliiga esimeses tugevusgrupis. Saksamaal on võrreldes Maailmaliiga koosseisuga mehi juurde tulemas,” rääkis Toobal. „Slovakkial on kindlasti kvaliteeti päris palju, ka Hispaania ja Valgevene on sellised meeskonnad, kes tahavad meie poolt täielikku keskendumist ja head mängu, et neid võita. On selge, et ühtegi lihtsat vastast Belgias olema ei saa,” lisas kapten.

2018. aasta maailmameistrivõistluste Euroopa tsooni 3. valikringi turniir

19. juuli (kellaajad Eesti aja järgi)

16:00 Belgia – Slovakkia

18:30 Hispaania – Saksamaa

21:00 Valgevene – Eesti

20. juuli

16:00 Slovakkia – Saksamaa

18:30 Belgia – Valgevene

21:00 Eesti - Hispaania

21. juuli

16:00 Valgevene – Slovakkia

18:30 Hispaania – Belgia

21:00 Saksamaa – Eesti

22. juuli

16:00 Valgevene – Hispaania

18:30 Slovakkia – Eesti

21:10 Belgia – Saksamaa

23. juuli

16:30 Hispaania – Slovakkia

19:00 Saksamaa – Valgevene

21:40 Eesti – Belgia