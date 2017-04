OTSE: Kas Tartu viigistab finaalseeria Selveri vastu?

Tallinnas peetud avamängus õnnestus Selveril tänu Lincoln Williamsi headele servidele välja tulla 0:2 kaotusseisust ja võtta 3:2 võit.

Selveri poolt ei tee täna kaasa hüppeliigest vigastanud Siim Ennemuist, kelle jaoks on hooaeg lõppenud.

Märt Roosna: 11:7 Tartule.

Märt Roosna: 8:5 Tartule

Märt Roosna: 4:0. Viiber lööb mitu serviässa järjest ja Kivisillalt blokk - see on Tartu mäng!

Märt Roosna: Tartu peaprobleemid: rünnak (25%), Bradley Gunter (-3), temporünnakud (0 edukat) ja vilets servi vastuvõtt (42%).

Märt Roosna: 20:25 geim Selverile.

Märt Roosna: 19:24. Williamsi rünnak

Märt Roosna: 19:23. Vanags lööb palli auti

Märt Roosna: 19:22. Jälle Orav

Märt Roosna: 19:21. Orava rünnak jääb maha

Märt Roosna: 19:20. Vanagsi hanitus vähendab vahe minimaalseks. Vahepeal eksisid rünnakul Williams ja Allik.

Märt Roosna: 16:19. Kohtunik vilistab Dolgopolovile sooja palli

Märt Roosna: 14:16. Tartu on hädas servi vastuvõtuga ja see kandub rünnakusse (25%), aga ometi on nad mängus endiselt sees.

Märt Roosna: 9:12 Selverile. Kusjuures Williamsi saldo on -2!

Märt Roosna: 7:8 Selverile. Külalismeeskond on saanud servi hästi kätte ja tõsted hästi ära löönud (50%). Rikbergil kirjas juba kaks kaitsepalli. Publikut on kahjuks märksa vähem kui neljapäeval poolfinaalis Rakvere vastu.

Märt Roosna: Rannari rünnak viib Selveri ette 5:3.

Märt Roosna: Tartu poolelt on algkooseisus seekord Kevin Soo asemel Meelis Kivisild. Selveris on Karli Alliku kõrval teine nurgaründaja Oliver Orav.

Märt Roosna: Ahoi! Kohtumine Tartu Ülikooli spordihallis on algamas.