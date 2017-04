OTSE: Kas Selver kindlustab lõpuks tiitli või Tartu muinasjutt jätkub?

Selver läks seeriat 3:0 juhtima, kuid ei ole suutnud i-le täppi peale panna ning kaks viimast kohtumist on lõppenud Bigbanki võiduga. Kas Selver tuleb täna meistriks või jätkub Tartu muinasjutt ja tiitel selgub alles seitsmendas mängus?



Võrkpalli finaal

Märt Roosna: 3:3. Allik tagaliinist

Märt Roosna: 2:3. Williams auti

Märt Roosna: 2:2

Märt Roosna: 1:2 Bigbankile

Märt Roosna: Algkoosseisud. Selver: Dolgopolov, Williams, Orav, Allik, Tanila, Rannar ja kaks liberot - Tamme ja Losnikov. Bigbank: Viiber, Gunter, Vanags, Michelau, Kivisild, Viiber ja samuti kaks liberot Rikberg ja Valting.

Märt Roosna: Ahoi, suured ja väikesed võrkpallisõbrad! Alustame ülekannet finaalmängust, kus kaalul on ei midagi vähemat kui meistritiitel. Uudiseks nii palju, et Selveri poolel on Rauno Tammel seljas liberosärk ehk teda ei kasutata järelikult täna nurgaründaja kohal. Seega Karli Allik ja Oliver Orav peavad kahekesi kastanid tulest välja tooma. Kolleeg Mariel Gregor lisab naiseliku pilguga vaadates, et Rait Rikberg on vahepeal juuksuris käinud ja näeb välja seitse aastat noorem.