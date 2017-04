OTSE: Kas Rainer Vassiljev mängib Avo Keele üle?

Mullu olid samad meeskonnad finaalis, toona jäi pealinna võistkond peale 4:3. Tänavu on sott 2 : 2, Selver võitis mõlemad põhiturniiri matšid, kogenud Avo Keele juhtimisel tegutseval Pärnul õnnestus võita aga mõlemad tähtsamad mängud – karikafinaal ja Balti liiga poolfinaal. Seeria mängitakse kolme võiduni, Delfi on täna Audentese spordihallis kohal ja hoiab lugejad sündmustega kursis. Teises poolfinaalis kohtuvad Tartu Bigbank ja Rakvere VK.

Tallinna Selver - Pärnu VK

Märt Roosna: Selver juhib 16:13 ja vähemalt esialgu tundub, et Rainer Vassiljevil on kõik kontrolli all.

Märt Roosna: Pärnu taga 12:14, Keel proovib uuesti õnne Pulgaga, kes vahetab eksima kippunud Buividsi välja.

Märt Roosna: Selver rebib ette 11:6.

Märt Roosna: Kolmandat geimi läheb Selver juhtima 8:6. Lisaks Williamsile on hoo sisse saanud Allik ja Tamme - rünnakukoormus on jagunenud ühtlasemalt.

Märt Roosna: Selver päästis kaks geimpalli, kuid Pärnu sai oma tahtmise - 25:23. Seis viigis 1:1.

Märt Roosna: Allik vähendab Selveri kaotusseisu 21:23-le.

Märt Roosna: Pärnu edu 21:18.

Märt Roosna: Pärnu edu 16:14. Avo Keele meeskonnas pole endiselt tekkinud vedajat. Buivids tuli Pulga asemel hästi sisse ja võiks selle rolli täita.

Märt Roosna: Pärnu läheb teist geimi Markkus Keele serviässa järel juhtima 8:7.

Märt Roosna: Selver mängib geimi lõppu kindlamalt ja Karli Allik lööb palli maha seisuks 25:23. Selver juhib 1:0. Lincoln Williams on toonud juba kaheksa punkti.

Märt Roosna: Tamme serviäss viib Selveri ette 22:21.

Märt Roosna: Viik 19:19. Avo Keel vahetab Hindrek Pulga asemel sisse Edvarts Buividsa, kes Pärnu ette viib 20:19.

Märt Roosna: Pärnu juhib 16:14. Kusjuures meeskonna rünnakute realiseerimisprotsent on 22!

Märt Roosna: Selveri sidemängija Dmitri Dolgopolovi rünnak viigistab seisu 12:12-le. Mäng on siiani olnud mõlemalt poolt äärmiselt vigaderohke - eksimusi on olnud rohkem kui õnnestumisi. Suur küsimärk on Hindrek Pulk - siiani on ta kaheksast rünnakust maha jäänud vaid üks. Kas mees saab ennast käima?

Märt Roosna: Pärnu juhib 8:5. Selveri algus on olnud närvilisem, Rauno Tamme kaks järjestikust eksimust rünnakul andsid vastastele edu.

Märt Roosna: Tere, head võrkpallihuvilised! Mäng on kohe algamas.