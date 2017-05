OTSE: Eesti võrkpallikoondis mängib MM-valikturniiril elu ja surma peale

Eesti võrkpallikoondisel seisab Kalevi spordihallis toimuval MM-valikturniiril täna ees kohtumine lähikonkurent Montenegroga. Delfi vahendab kell 18.00 algavat mängu tekstipõhises ülekandes.

Nagu Eesti koondise diagonaalründaja Renee Teppan pärast eilset võidumängu Kosovoga ristis, ootab rahvusmeeskonda ees täna MM-valiksarja väike finaal. Senistes matšides oleme meie alistanud 3:1 Rumeenia ja 3:0 Kosovo, Montenegro kaotas 0:3 Venemaale ja alistas eileõhtuses põnevuslahingus 3:2 Ungari. Ometigi peaks just Balkani võistkond olema see, kes grupi suursoosiku Venemaa ja meie kõrval esmajärgus sekkub heitlusesse MM-valiksarjast edasipääsemise nimel.

„Tegemist on ohtliku vastasega. Paljud nende pallurid kuuluvad tippliigadesse,” rääkis rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Creţu. Teiste seas leiab Balkani riigi koondisest nii Iraani, Lõuna-Korea kui Prantsusmaa liigade mängumehi. Sarnaselt meile kuulub ka Montenegro Maailmaliiga kolmandasse tugevusgruppi.

Montenegro peatreener Veljko Basić peab algava matši eel soosikuks Eesti rahvusmeeskonda. „Venemaa on omaette tasemel, Eestil on suur šanss saada alagrupis teine koht. Te mängite hästi ja tean teie pallurite tugevust,” rääkis ta alagrupi jõujoontest.

Väga hea ülevaade on Basićil Prantsusmaa liigadest, kus mängis lõppenud klubihooajal neli praegust koondislast. Enam kui kümnendi on ta ise mänginud Kert Toobali praeguses koduklubis Rennes´is. Sealsamas alustas ta ka oma treenerikarjääri ja lisaks on ta juhendanud ka Pariisi Volley´t ja Toursi. Lõppenud hooajal oli ta Türgi klubi Istanbuli Fenerbahçe´i peatreener, mis tähendab, et hea ülevaade on tal ka Oliver Venno suurepärasest hooajast. Lisaks oli tema poeg Luka Timo Tammemaa klubikaaslane Toulouse Spacer Volley´s.

Otsepääsme 2018. aastal Bulgaarias ja Itaalias toimuvale MM-finaalturniirile tagab üheringilise turniiri võitja, teise koha omanik jätkab MM-i pääsme püüdmist suvel valiksarja kolmandas ringis. Paremusjärjestuse määramisel vaadatakse esmalt võitude, seejärel punktide arvu (3:0 ja 3:1 annavad võitjale kolm punkti, 3:2 edu võitjale kaks ja kaotajale ühe punkti). Nende kahe näitaja võrdsuse korral on järgmisteks kategooriateks geimide ja punktide suhe ning viimaseks kaalukeeleks omavahelise kohtumise tulemus.

24. mai

Montenegro – Venemaa 0:3 (21:25, 22:25, 18:25)

Eesti – Rumeenia 3:1 (25:15, 25:21, 22:25, 25:16)

Ungari – Kosovo 3:0 (25:13, 25:17, 25:9)

25. mai

15:00 Venemaa – Rumeenia 3:0 (25:18, 25:20, 25:21)

18:00 Kosovo – Eesti 0:3 (13:25, 15:25, 7:25)

20:30 Montenegro – Ungari 3:2 (23:25, 25:13, 25:23, 26:28, 15:10)

26. mai

15:00 Rumeenia – Kosovo

18:00 Eesti – Montenegro

20:30 Ungari – Venemaa

27. mai

15:00 Montenegro – Rumeenia

18:00 Ungari – Eesti

20:30 Venemaa – Kosovo

28. mai

15:00 Rumeenia – Ungari

17:30 Kosovo – Montenegro

20:30 Eesti – Venemaa