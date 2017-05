OTSE DELFI TV-s: Kuressaares selgub Eesti võrkpallipealinn

Käesoleval nädalavahetusel leiab juba traditsiooniliselt Eesti võrkpalli saalihooaeg taaskord lõpu Saaremaal. Nimelt toimub 5. ja 6. mail viiendat aastat järjest Linnade Karikas võrkpallis, kus selgitatakse välja Eesti võrkpallipealinn. Delfi TV vahendab kõiki mänge otsepildis.

Nagu ka mängude nimi ütleb, siis võistlevad omavahel erinevate linnade esindused. Saame näha oma kodulinnade eest mängimas just neid sportlaseid, kes on antud linnas sündinud või seal aastaid juba elanud. Hea võimalus saada pilt silme ette, kust need kõige paremad võrkallurid pärit on, kes erinevates kõrgliigaklubides mängivad.



Meeskondade arvestuses saame näha Kuressaare, Pärnu, Rakvere ja Tallinna esindusi. Kui võistkondade koosseisusid vaadata, siis tegu on väga suures ulatuses profisportlastega, kes oma igapäevast leiba teenivad võrkpalli mängides. Poolfinaalides lähevad kokku Rakvere ja Tallinn ning tiitlikaitsja Kuressaare ja Pärnu.

Naiskondadest on võistlustulle astumas Tallinn, Kuressaare, Viljandi ja Võru. Esimeses poolfinaalis kohtuvad Tallinn ja Viljandi ning teises poolfinaalis saame näha Kuressaare ja Võru vastasseisu.

Sel aastal on esmakordselt Kuressaare Spordihoones koostöös Eesti Võrkpalli Liiduga toimumas paralleelselt ka Credit24 Rahvaliiga final-four. Naiskondadest asuvad võistlustulle Retro VK, VK Tervis, Peetri VK ja Võru vald. Meeste arvestuses aga VK Tõusev, Retro 1, VK Werro ja SK Saarde.

Seega on kõikidel võrkpallihuvilistel õige aeg sammud seada Saaremaale, et näha ühel turniiril mängimas Eesti parimaid nais- ja meesvõrkpallureid ning Eesti parimaid harrastusvõrkpallureid Credit 24 Rahvaliiga raames. Kokku toob nädalavahetus Saaremaale ca 200 võrkpallurit üle Eesti ja see saab olema suur võrkpallipidu koos meeldejääva meelelahutusprogrammiga. Täpsemat infot mängude kohta saab www.saarevorkpall.ee ja ürituse Facebooki lehelt.

Linnade Karika ajakava

5.05.2017

12:00 TALLINN - VILJANDI (naised)

14:30 RAKVERE - TALLINN (mehed)

17:15 KURESSAARE -VÕRU (naised)

19:45 KURESSAARE - PÄRNU (mehed)

6.05.2017

11:00 Pronksikohtumine (naised)

13:15 Pronksikohtumine (mehed)

15:30 FINAAL (naised)

18.00 FINAAL (mehed)