OTSE BELGIAST | Võrkpallikoondis juhib Hispaania vastu 2:0, Venno ja Täht pakuvad punkte igale maitsele

Tegemist on Maailmaliiga finaali kordusetendusega, tolle matši võitis Eesti Mehhikos teatavasti 3:0. Ka kevadel peetud sõprusmängud olid positiivsed: 3:1, 3:0 ja vahetusmeestega 2:3. Aga täna ei maksa varasemad võidud mitte midagi. Kolm olulist küsimust enne tänast mängu.

1. Kas eile kerge vigastuse tõttu välja võetud Ardo Kreek saab mängida? Jah, kui treenerid nii otsustavad, siis ta on platsil. Ootamatu kramp reielihases ei osutunud tõsiseks traumaks ja mees kinnitas, et on valmis platsile tulema.

2. Kas Andrus Raadik leiab mängukindluse? Kevadel väga edukalt Eesti koondisega liitunud nurgaründaja Andrus Raadiku panus oli võidumängus Valgevene vastu kasin. Ta tõi 6 punkti, kuid kasutegur (punktid miinus eksimused) oli koguni -5. Tõsteid sai ta 20, punktiks lõi neist 6, lihtvigu tuli 2, blokki lõi 3 korda. Ka 6 serviviga oli liig. Täna ootame vana head Radzat platsile tagasi!

3. Kas serviga suudetakse Hispaaniat haavata? Eile tehtud 22 serviviga tekitas kaasaelajates nördimust. Tegelikult on olukord komplitseeritum: kahes esimeses geimis, mis kindlalt võideti, tehti kokku 14 viga, järgmises kahes, kus olime jännis, üksnes 8. Ehk asi pole nii üksühene. Esimestes geimides suutsime vastast serviga rohkem suruda, järgmistest – tulenevalt soovist vigu vältida – oli Valgevene vastuvõtt parem. Fakt on see, et eile keegi end servijoonel ülearu kindlalt ei tundnud. Täna oleks vaja mõne mehe (Oliver Venno? Robert Täht?) serviseerijaid, mis aitaksid ette spurtida.

Tänases esimeses mängus oli Saksamaa üle Slovakkiast 3:0 (23, 21, 24). Nurgaründaja Denis Kaliberda tõi võitjate resultatiivseimana 18 silma. Teises matšis purustas Belgia Valgevene 3:0 (18,12, 17).



MM-VALIKSARI: EESTI - HISPAANIA

Märt Roosna, Kortrijk: 25:20. Kreek lööb blokist auti ja Eesti juhib 2:0.

Märt Roosna, Kortrijk: 24:20. Noda rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: Vaatasin meie otseblogi numbreid ja rõõm on tõdeda, et huvi mängu vastu on äärmiselt suur. Nii hoida! Võrkpall on tõusuteel igas mõttes.

Märt Roosna, Kortrijk: 24:19. Noda rünnak. Nii, tarvis nüüd end kokku võtta. Cretu võtab mõtlemisaja.

Märt Roosna, Kortrijk: 24:18.

Kris: Väike-Ruiz saab nüüd ennast käima.

Märt Roosna, Kortrijk: 24:17. Venno rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 23:17. Noda nurgast.

Tomm: Juba eile ütlesin et Venno peab mängus olema

Märt Roosna, Kortrijk: 23:16. Väike-Ruiz nurgast.

Märt Roosna, Kortrijk: 23:15. Aganitsa serviäss.

Märt Roosna, Kortrijk: 22:15. Venno, mees on rünnakul täna kuningas.

Märt Roosna, Kortrijk: 21:15. Väike-Ruiz sai käe valgeks.

Märt Roosna, Kortrijk: 21:14. Vennolt mõnusa pausiga löök, nõrk, aga jääb maha.

Kris: Kui eesti selle geimi ära võidab, siis ma arvan, et nad võidavad ka kolmanda

Ants: Pakun 25-19 selles geimis.

Märt Roosna, Kortrijk: 20:14. Colito vastab.

Märt Roosna, Kortrijk: 20:13. Täht lööb diagonaali ja pall on maas.

Märt Roosna, Kortrijk: 19:13. Colito rünnak.

Raiki Kruuk: Eesti on meeskond omal kohal. Jätkake samas vaimus

Märt Roosna, Kortrijk: 19:12. Colito serviviga.

No: Nali naljaks, aga Raadik võiks alt servi proovida vahelduseks!

Ants: Võit peab tulema selles geimis!

Märt Roosna, Kortrijk: 18:12. Täht tabab blokki.

Märt Roosna, Kortrijk: 18:11. Raadiku serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 18:10. Venno lööb tõsted jätkuvalt punktiks.

max: Jätk on hea. 3:0 oleks ilus tänase päeva lõpuks

Märt Roosna, Kortrijk: 17:10. Noda nurgast.

Märt Roosna, Kortrijk: 17:9.

Märt Roosna, Kortrijk: Hispaanlased on teinud vahetusi, mängus on teine sidemängija, minu lemmik, 178sentimeetrine Väike-Ruiz (nurgamees) ja siis teine Ruiz (tempo).

Märt Roosna, Kortrijk: 16:9. Raadik blokki.

Märt Roosna, Kortrijk: 16:8. Ruiz keskelt.

kris: Esimene geim oli päris jama aga teine on päris hea õnneks.

No: Ilus mäng, loodetavasti oli tänane mõõn siis kohe mängu alguses!

Märt Roosna, Kortrijk: 16:7. Täht!

Märt Roosna, Kortrijk: 15:7. Kreek keskelt! Põmm! Päris tore mäng :)

Sport: Avageimi andis soovida, aga teist geimi on alustanud poisid võimsalt! :)

Märt Roosna, Kortrijk: 14:7. Venno blokist auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 13:7. Hispaania rünnak.

Koit qs: Eesti on ülikõva, poole geimi pealt pole mõtet maha kanda veel

Märt Roosna, Kortrijk: 13:6. Colito lõpetab nende punktimõõna.

Märt Roosna, Kortrijk: 13:5. Ruiz auti. Tähelt head servid, hispaanlased on lagunemas.

Märt Roosna, Kortrijk: 12:5. Aganitsa blokk!

Märt Roosna, Kortrijk: 11:5. Ruiz auti, hispaanlased vaidlevad.

Max: Jätkake samas vaimus ☺️

Märt Roosna, Kortrijk: 10:5. Tähelt pommserv, Raadik lahendab kontrapalli. Hetkel on elu ilus :)

Märt Roosna, Kortrijk: 9:5. Venno!

Märt Roosna, Kortrijk: 8:5.

Märt Roosna, Kortrijk: Avageimi punktid: Venno 7, Täht 6, Kreek 3, Toobal 1.

Märt Roosna, Kortrijk: Ei, loodetavasti kordub see, mis juhtus Mehhikos Leonis, kus Eesti võitis 3:0.

mark: Kas jälle kordub Tokio??

Märt Roosna, Kortrijk: 8:4. Raadik tagaliinist pipe'i.

Märt Roosna, Kortrijk: 7:4. Gonzalez auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 6:4. Noda serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 5:4. Trinidadi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 5:3. Noda lööb kaks korda Eesti blokki, kuid kolmas kord palli punktiks.

Märt Roosna, Kortrijk: 5:2. Colito serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:2. Raadiku serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:1. Colito auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 3:1. Venno poolpehmet lööki hispaanlased tõsteks mängida ei suuda.

Märt Roosna, Kortrijk: 2:1. Tähe lend on tagaliinist kõrge ja kaunis ja pall on maas.

Märt Roosna, Kortrijk: 1:1. Venno serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 1:0. Venno blokist auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 25:22. Täht! Eesti juhib 1:0.

mark: Algus annab lootust

Märt Roosna, Kortrijk: 24:22. Gonzalezi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 24:21. Toobal + Kreek = punkt!

Taavi-Rene Keevallik: Igal juhul müts maha nii Cretu kui ka mängijate ees. Eesti number üks spordimeeskond.

Märt Roosna, Kortrijk: 23:21. Hispaania rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 23:20. Ja veel korra härra Kreek, seekord blokis! Müts maha mehe ees!

Märt Roosna, Kortrijk: 22:20. Kreegi riivelöök, mis jääb maha.

Märt Roosna, Kortrijk: 21:20. Hispaania sidemängija kavaldab Kreegi üle ja Gonzalez tulistab tagaliinist palli tühjalt võrgult maha.

Märt Roosna, Kortrijk: 21:19. Kreek blokis! Keegi hispaanlastest teenib kollase kaardi.

Märt Roosna, Kortrijk: 20:19. Raadik lööb palli maha!

Märt Roosna, Kortrijk: 19:19. Noda rünnak.

Norm: Noh poisid tooge võit koju

Märt Roosna, Kortrijk: 19:18. Venno! Tähelt hea kaitsemäng.

Märt Roosna, Kortrijk: Ja Venno oli toodud servi vastu võtma.

Märt Roosna, Kortrijk: 18:18. Täht!

Märt Roosna, Kortrijk: 17:18. Gonzalezi rünnak. Aga saime Toobali serviseeria ajal mängu tagasi.

Märt Roosna, Kortrijk: 17:17. Tähe blokipuute järel ei suuda hispaanlased kokku leppida, kes peaks palli üles mängima.

mc: Belgia vastu pole meil lootustki.

Märt Roosna, Kortrijk: 16:17. Ilus kaitse Raadikult ja Täht lööb palli üle bloki maha!

Märt Roosna, Kortrijk: 15:17. Sidemängija Trinidad teeb sooja palli.

Märt Roosna, Kortrijk: 14:17. Täht lahendab rünnakul üks-üks olukorra.

Märt Roosna, Kortrijk: 13:17. Kreegi serv läheb napilt auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 13:16. Colito auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 12:16. Venno! Ta on hästi alustanud ja hoiab rünnakut üleval.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:16. Täht blokki.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:15. Noda rünnak. Tundub, et Toobali tõsted ei sobi kohati ründajatele ja seetõttu oleme tihti hanitanud.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:14. Colito raiub blokist auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:13. Venno löök lõpetab pika pallivahetuse.

Märt Roosna, Kortrijk: 10:13. Noda serviäss, "ohvriks" Täht.

Märt Roosna, Kortrijk: 10:12. Noda leiab tühja koha meie väljakupoolel.

Märt Roosna, Kortrijk: 10:11. Noda auti, Vennolt hea serv.

Märt Roosna, Kortrijk: 9:11. Colito viskab servides palli lae alla... ja lööb võrku.

Märt Roosna, Kortrijk: 8:11. Noda nurgast.

Märt Roosna, Kortrijk: 8:10. Venno blokk!

Märt Roosna, Kortrijk: 7:10. Fornesi temporünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 7:9. Venno!

Märt Roosna, Kortrijk: 6:9. Täht tabab blokki.

treener: jätkame sealt, kus eile pooleli jäi ...

Märt Roosna, Kortrijk: 6:8. Tähelt välkkiire hanitus! Suts ja valmis!

Märt Roosna, Kortrijk: 5:8. Kreegi serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 5:7. Fernandezi serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:7. Kreek lööb blokki.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:6. Täht puutub rünnakul võrku.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:5. Täht närib läbi, et sidemängija Trinidad kavatseb hanitada ja blokib.

Märt Roosna, Kortrijk: 3:5. Venno rünnak, kenasti mööda piiri maha.

Märt Roosna, Kortrijk: 2:5. Venno servib võrku.

Märt Roosna, Kortrijk: 2:4. Colito serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 1:4. Colito servi ei saa me kätte ja Noda realiseerib kontrapalli.

Märt Roosna, Kortrijk: 1:3. Raadiku löök tabab antenni.

Märt Roosna, Kortrijk: 1:2. Fornesi serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 0:2. Tähelt halb vastuvõtt, Venno tabab blokki.

Märt Roosna, Kortrijk: 0:1. Raadik paneb rünnakul palli mängu, kuid Noda lööb seejärel blokist auti.

Endiselt kuklinski: Pangem täiega ja servige normaalselt

Märt Roosna, Kortrijk: Hispaania loodab kõigest 20aastasele diagonaalründajale Colitole. Saksamaa vastu tegi 190sentimeetrine põrkepall väga hea etteaste. Väga ohtlik servimees.

Märt Roosna, Kortrijk: Hümnid kuulatud, läheb mänguks!

Märt Roosna, Kortrijk: Tuleb ennast parandada, algkooseisus on ikka Andri Aganits, mitte Timo Tammemaa. Süüdistan eksimuses hallis valitsevat kuumust :)

Märt Roosna, Kortrijk: Eesti alustab tavapärases koosseisus: Kert Toobal, Oliver Venno, Robert Täht, Andrus Raadik, Ardo Kreek, Timo Tammemaa ja Rait Rikberg.

Märt Roosna, Kortrijk: Väike lugemine enne mängu algust..... Rumeenlane Gheorghe Creţu lahkus kevadel erimeelsuste tõttu Poola klubist Lubini Cuprum ja pole uut leivaisa leidnud. Kolmeaastane töö Lubinis oli kiiduväärt, Poola esiliigast tulnud tiim kinnitas kanda Euroopa tugevuselt kolmanda liiga eesotsas, saades 5., 5., ja 6. koha. Ka Eesti koondise areng on ilmselge. Nii polnud Creţul esialgu kosilastest puudus, tema ukse taga käisid Poola tipud eesotsas kahel viimasel aastal meistriks kroonitud Zaksa Kędzierzyn-Koźlega. „Kõlab hullumeelselt, kui ütlen, et loobusin Zaksa kutsest,” nendib Creţu ja selgitab, miks üleminekust asja ei saanud. „Nad tegid helde pakkumise, aga ma poleks saanud Mirkot (Creţu tiimi kuuluvat üldfüüsilise treenerit Mirko Fasinit – M. R.) kaasa võtta. Oleksin saanud võtta üksnes statistik Alar Rikbergi ja abitreeneri. Sel ajal olin kahtlemata nende esimene valik. Aga tean väga hästi, et olen treenerina praegusele tasemele jõudnud üksnes tänu nende kuttide abile, kellega koos töötan. Paljud haaraksid sellisest võimalusest kinni, mina usun, et treener peaks liikuma koos taustameeskonnaga. Paljudel aladel – näiteks jalgpallis – see nii ka on. Mulle öeldi, et me oleme suur klubi ja peaksin olema pakkumise üle õnnelik. Ent tean, et ma pole oma meeskonnata õnnelik ja nii ootangi uut võimalust.” http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/gheorghe-cretu-kavatseb-tutre-parast-eestisse-kolida?id=78919334

Märt Roosna, Kortrijk: Meie mehed teevad soojendust. Täna on olukord hallis mõnevõrra leebem - 23 soojakraadi. Eile oli 30. Teel hotellist saali olid mängijad heas tujus, meeleolu aitas luua Ardo Kreek, kes mängis kõvahäälset muusikat.

Märt Roosna, Kortrijk: Belgia tegi Valgevene vastu purustustööd, andes geimides 18, 12 ja 17 punkti. Belgial nüüd 2 võitu, Saksamaal 1, Eestil 1 ja Hispaanial 1.

Märt Roosna, Kortrijk: Soojendusküsimus ka võrkpallisõpradele: keda te eilsest kohtumisest esile tõstaksite ja miks? Avaldage arvamust!

Märt Roosna, Kortrijk: Belgia nüpeldab praegu Valgevenet kindlalt, avageim neile 25:18, teises ees 16:6.

Märt Roosna, Kortrijk: Natuke eilse tuliseks läinud mängu järelkajadest. Ütleme siis nii, et tõepoolest matšpallil puutus Valgevene rünnakul pall enne auti minemist Renee Teppani käsi. Aga samas eksisid kohtunikud varem kolmel korral meie kahjuks. Nii et ei saa öelda, et kohtunikud oleksid Eestit kuidagi soosinud ja sellised inimlikud eksimused on paratamatud. Sel turniiril video-challenge võimalus puudub. http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/kas-kohtunik-paastis-eesti-hoo-ules-saanud-valgevene-kaest?id=78928326

Märt Roosna, Kortrijk: Tere, tore vollepere! Tervitused Kortrijkist, kus täna on veidi jahedam ja kohati on ka vihma sadanud. Loodetavasti on ka õhtul jahedam ning Lange Munte hall pole nii põrgukuum kui eile.