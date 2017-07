OTSE BELGIAST | Saksamaa avas võiduarve, Eesti kohtub avavoorus üllatuse sepistanud Hispaaniaga

MM-valikturniiri Belgias Kortrijkis võidukalt alustanud Eesti võrkpallikoondis kohtub täna Hispaaniaga, kes eile üllatas 3:1 võiduga soosikuks peetud MM-pronksi Saksamaad. Kohtumine algab kell 21, Delfi teeb mängust tekstipõhise ülekande.

Tegemist on Maailmaliiga finaali kordusetendusega, tolle matši võitis Eesti Mehhikos teatavasti 3:0. Ka kevadel peetud sõprusmängud olid positiivsed: 3:1, 3:0 ja vahetusmeestega 2:3. Aga täna ei maksa varasemad võidud mitte midagi. Kolm olulist küsimust enne tänast mängu.

1. Kas eile kerge vigastuse tõttu välja võetud Ardo Kreek saab mängida? Jah, kui treenerid nii otsustavad, siis ta on platsil. Ootamatu kramp reielihases ei osutunud tõsiseks traumaks ja mees kinnitas, et on valmis platsile tulema.

2. Kas Andrus Raadik leiab mängukindluse? Kevadel väga edukalt Eesti koondisega liitunud nurgaründaja Andrus Raadiku panus oli võidumängus Valgevene vastu kasin. Ta tõi 7 punkti, kuid kasutegur (punktid miinus eksimused) oli koguni -5. Tõsteid sai ta 20, punktiks lõi neist 6, lihtvigu tuli 2, blokki lõi 3 korda. Ka 6 serviviga oli liig. Täna ootame vana head Radzat platsile tagasi!

3. Kas serviga suudetakse Hispaaniat haavata? Eile tehtud 22 serviviga tekitas kaasaelajates nördimust. Tegelikult on olukord komplitseeritum: kahes esimeses geimis, mis kindlalt võideti, tehti kokku 14 viga, järgmises kahes, kus olime jännis, üksnes 8. Ehk asi pole nii üksühene. Esimestes geimides suutsime vastast serviga rohkem suruda, järgmistest – tulenevalt soovist vigu vältida – oli Valgevene vastuvõtt parem. Fakt on see, et eile keegi end servijoonel ülearu kindlalt ei tundnud. Täna oleks vaja mõne mehe (Oliver Venno? Robert Täht?) serviseerijaid, mis aitaksid ette spurtida.

Tänases esimeses mängus oli Saksamaa üle Slovakkiast 3:0 (23, 21, 24). Nurgaründaja Denis Kaliberda tõi võitjate resultatiivseimana 18 silma. Teises matšis võõrustab Belgia Valgevenet.