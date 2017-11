Orava hiid Andri Aganits hoiab Prantsusmaal parima blokeerija tiitlit

Prantsusmaa võrkpalli meistriliigas said võidurõõmu maitsta Andri Aganits, Ardo Kreek ja Martti Juhkami. Kert Toobali tööandja Rennes’i Volley võttis vastu järjekordse kaotuse.

Montpellier nuhtles Nantes Reze’t päris kindlalt 3:0, keskblokeerija Andri Aganits kogus võitjameeskonnas 11 punkti. 10 tõstest lõi ta maha koguni 9, kaks punkti noppis 207-sentimeetrine Oravalt pärit võrkpallur sulustades. Tema plussmiinusnäit +9 oli võistkonna kolmas tulemus.

Eesti koondise põhitegija senine hooaeg Prantsusmaal väärib kiitust. Seitsme mänguga on Aganits pannud koguni 25 blokki ning on selles kategoorias liiga parim. Järgnevad Brett Dailey (23) ja Marc Zopie (20). Näis, kas eestlane suudab liiga blokimeistri tiitlit hoida enda käes ka põhiturniiri lõpuni.

Nice lahkus Pariisist 0:3 kaotusega. Vigastuse järel vormi otsiva Pariisi temporündaja Ardo Kreegi arvele kanti 7 punkti: 3 tõstest lõi ta punktiks 2, 3 punkti hankis serviga ja 2 blokiga.

Martti Juhkami tööandja Tourcoing sai raske 3:2 võidu Ajaccio üle. Juhkami alustas kahte esimest geimi põhikoosseisus, järgmises kahes asendati kehvasti tegutsenud eestlane hiinlase Libin Liuga. Viiendas geimis oli Juhkami taas platsis ja aitas mängu siiski võidule keerata. Kokku kogus Juhkami seekord 6 punkti (kasutegur -1; rünnak 27%).

Eesti koondise kapteni Kert Toobali tööandja Rennes’i Volley leppis kodusaalis 1:3 kaotusega tabeliliidri Chaumont' vastu. Toobal sai kirja kaks blokki.

Seitsme vooru järel juhib Chaumont 18 punktiga, Pariis on 15ga kolmas, Montpellier 14ga neljas ja Tourcoing 12ga kuues. Ehk kõik liiguvad esialgu play-off’i kursil, sinna pääseb teatavasti kaheksa paremat.

Rennes jätkab 3 punktiga ning on pärapidaja. Eelviimane on Toulouse, mis on samuti 3 punkti peal. Hädasti oleks vaja vähemalt see meeskond kinni püüda, nii saaks vältida otse esiliigasse tagasi kukkumist.