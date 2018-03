Öökulli-tätoveering nurjas Pärnu mängu? Avo Keel maksis hoolealusele kätte nagu lubas: lühidalt ja tõhusalt

„Kevin Saar on suutnud rinna peale öökulli tätoveerida, mis on nüüd põletikus olnud nädal aega. Mis sa teed siuksega?” siunas Avo Keel pärast tänast mängu hoolealust.

Pärnu alistas Balti liiga veerandfinaali avamängus Riia Tehnikaülikooli krobelise mänguga 3:1. Mängu järel oli peatreener Avo Keel üsna tõre ja intervjuu Pärnu Postimehele lõpetas ta just selliste lausetega.

Delfi palus Kevin Saarelt selgitust tätoveeringu ja tervisliku olukorra kohta ning leidis eest üsna segaduses spordimehe. „Ei oskagi nagu midagi öelda selle peale,” kostis Saar. „Terve messenger on punane, kõik küsivad öökulli pilti.”

Tuleb välja, et mingit tätoveeringut mehel ei ole ja põletikku samuti mitte. Pärnu Postimehest seda juttu lugenud Saar üritas ise ka pihta saada, kas treener rääkis lihtsalt kujundlikult või tegi nalja. „Viimased 3-4 mängu olen väga hästi hakkama saanud. Selge see, et tuleb kehvemaid esitusi sisse. Täna oli terve meeskond kehv ja ju see siis mõjutas mind emotsionaalselt sedavõrd palju, et enda mängu ei saanud üldse käima ega leidnud klappi sidemängija Markkus Keelega,” mõtiskles Saar, kelle panus jäi Riia vastu tõesti tavatult tagasihoidlikuks: 4 punkti ja efektiivsus miinus neli.

Ilmselt on tõde lihtsam. Põhiturniiri viimase mängu järel tegi Saar Kanal 12-le antud teleintervjuus nalja ning ütles, et saarlasena pole ta sugugi kurb, et Saaremaa põhiturniiri võitis ja finaalturniir Kuressaares toimub. Enamgi veel – ta olla selleks oma panuse andnud! Kui Postimees selle väljaütlemise peale Avo Keele kommentaari küsis, lubas vimkameistrina tuntud treener, et temapoolne kättemaks tuleb lühike, aga tõhus. Ju siis kogu see öökulli jutt oligi nali, mis tekitas paraja tohuvabohu.

Saar kahtlustas seda versiooni isegi. „Muide, Avol pidi selja peal olema nugise pilt. Öökullid söövad nugiseid, mõtlesin jahti pidama minna,” keeras Saar selle lõbusa ja jabura loo veelgi lõbusamaks ja jaburamaks.