Ankara Maliye Milli Piyango rünnakute liider Oliver Venno kogus tänases mängus Kert Toobali eelmise koduklubi Inegöli vastu 13 punkti, kuid kaotusest Eesti võrkpalluri tööandjal pääsu ei olnud.

Kui põhiturniiri esimeses ringis jäi Maliye Milli Piyango koduväljakul Inegölile 0:3 (-17, -20, -23) resultaadiga alla, siis ka teistkordsel kohtumisel Eesti koondise diagonaalründaja koduklubi punktiarvet ei kasvatanud, leppides võõrsil peetud kohtumises 1:3 (-21, 15, -18, -23) kaotusega, kirjutab volley.ee.

Türgi kõrgliiga resultatiivseim mängija Venno sai tänases vastasseisus 31 tõstet, millest punktivõiduga lõppesid 13 (42%). Blokis ega pallingul kolmega plussi jäänud eestlane seekord punkte ei kogunud. Tasub märkida, et Venno tänavuse hooaja kaks kõige tagasihoidlikumat esitust on tehtud just Inegöli vastu, kui avavoorus kogus Eesti koondislane 11 ja täna eespool mainitud 13 punkti. Ülejäänud mängudes on Venno kogunud 18 ja enam punkti.

Neljateistkümnest voorust seitse võitu saavutanud Maliye Milli Piyango hoiab turniiritabelis neljandat kohta, kuid võib homsete mängudega langeda kuuendaks. Tänane vastane Inegöl tõusis kuuendaks. 328 punktiga Türgi kõrgliiga resultatiivseim mängija Venno on 31 pallinguässaga ka liiga parim servija.