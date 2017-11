Oliver Venno säras Türgis 26 punktiga

Piiri taga mängivatest Eesti võrkpalluritest tegid möödunud nädalal säravaimad individuaalsed esitused Türgis mängivad Oliver Venno ja Kadi Kullerkann ning Šveitsis palliv Anu Ennok.

Prantsusmaal peeti lisaks liigamängudele ka karikakohtumisi. Ardo Kreek ja Pariisi Volley said meistrisarjas 0:3 (21:25; 18:25; 19:25) kaotuse Poitiers´ meeskonnalt, kirjutab volley.ee. Eesti koondise temporündaja veel kaasa ei teinud, sest taastub vigastusest. Montpellier pidi samuti vastase paremust tunnistama, kui 2:3 (25:10; 20:25; 25:22; 22:25; 12:15) numbritega jäädi alla Nice´ile. Andri Aganits tõi Montpellier´ kasuks 8 punkti (+7). 7 punkti tuli rünnakust ja üks serviässast.

Martti Juhkami tõi 6 punkti (+3), ent Tourcoing kaotas 0:3 (28:30; 20:25; 18:25) Chaumontile. Eestlane kandis suurt koormust vastuvõtul (22 servi, protsent 55), 10 tõstest lõi nurgaründaja punktiks 6. Kogu Tourcoingu meeskond suutis blokist saada vaid 3 punkti. Kert Toobal ja Rennes peab oma 5. vooru mängu kolmapäeval. Liigatabelis hoiab Montpellier teist kohta, Pariis on viies, Tourcoing kaheksas ja Rennes viimane.

Samal ajal peetakse Prantsusmaal karikamänge, kus eestlased samuti kaasa tegid. Martti Juhkami ja Tourcoing alistasid 3:0 (25:16; 25:12; 27:25) madalama liiga klubi Conflans-Andresy-Jouyst. Kaheksandikfinaalis minnakse vastamisi Andri Aganitsa ja Montpellier´ga. See mäng toimub 28. novembril. Kert Toobal ja Rennes kaotasid 2:3 (25:21; 25:21; 22:25; 22:25; 19:21) Stade Poitevinile. Karikamängude ajakava ja tulemused.

Prantsusmaa naiste meistrisarjas osalev Liis Kullerkann ei suutnud Pariisi St-Cloudi võidule aidata, kui saadi 0:3 (22:25; 16:25; 18:25) kaotus liidernaiskonnalt Beziers´ilt. Eestlanna arvele jäi 3 punkti (+3). Kristiine Miilen ja St Raphael alistasid 3:0 (25:22; 25:18; 25:9) Evreux´naiskonna. Eestlanna seekord kaasa ei teinud. Liigatabelis on St Raphael neljas, Pariis viies.

Belgia meistriliigas Maaseiki Noliko ridadesse kuuluv Timo Tammemaa aitas oma meeskonna Meistrite liiga kolmanda ringi korduskohtumises 3:0 (25:21; 25:25:17; 25:23) võidule Hollandi klubi Groningeni Abianti vastu ja kahe mängu kokkuvõttes pääseti järgmisse ringi. Avakohtumise võitis Noliko 3:1. Tammemaa tõi 4 punkti (+4), rünnates 80-protsendiliselt (5st tõstest 4). Järgmise ringi vastased on veel loosimata, mängud algavad 5. detsembril. Rait Rikberg ja Meneni Prefaxis 3:1 (25:18; 26:28; 25:15; 27:25) jagu Roeselare Knackist. Eesti rahvusmeeskonna libero seekord kaasa ei teinud.

Meistrite liigas teeb kaasa ka Itaalia tippklubi Trentino, kelle ridades mängib Eesti rahvuskoondise diagonaalründaja Renee Teppan. Trentino alustab neljandast ringist, avamäng peetakse 5. detsembril. Itaalia liiga 7. vooru mängu peab Trentino kolmapäeval Perugia vastu. Itaalia naiste meistriliigas said Anna Kajalina ning Ravenna Olimpia alistasid 3:2 (25:23; 18:25; 21:25; 25:18; 15:11) Cuneo naiskonna. Kajalina panustas võitu 7 punkti. Liigatabelis on Ravenna oma grupi 7.

Türgi kõrgliigas kaotasid Oliver Venno ja tema tööandja Piyango Maliye Istanbuli BBSK-le 1:3 (18:25; 23:25; 25:20; 14:25). Eesti rahvusmeeskonna diagonaalründaja tegi oma töö korralikult ära, tuues üleplatsimehena 26 punkti (+15). 41st saadud tõstest realiseeris Venno punktiks 24 (59%), 2 punkti lisandus blokiga. Liigatabelis hoitakse kuuendat kohta. Sealses naiste esiliigas kaotas Kadi Kullerkannu koduklubi Yesil Bayramic 1:3 (16:25; 25:25:23; 15:25; 20:25) liiga liidrile Manisa BBSK-le. Eestlanna arvele kogunes oma naiskonna parimana 16 punkti (+5). Tabelis hoiab Yesil Bayramic 13. positsiooni.

Lubini Cuprum pidas möödunud nädalal ühe kohtumise ja sai 2:3 (25:12; 25:20; 23:25; 15:25; 10:15) kaotuse Resovia Asseco Rzeszówilt. Keith Pupart lõi 28st tõstest punktiks 13 (46%) ning kogus 13 punkti (+9). Robert Täht ravib hüppeliigese vigastust ja kaasa ei mänginud. Liigatabelis on Lubin kuuendal kohal. Poola naiste esiliigas aitas Julija Mõnnakmäe WTS SOLNA Wieliczka 3:1 (27:25; 16:25; 25:23; 25:21) võidule liidernaiskond Kaliszi üle. Tabelis on Wieliczka kuues.

Soomes Pielaveden Sampo liidril Andrus Raadikul polnud rünnakul kõige parem päev ja Sampo jäi 1:3 (21:25; 22:25; 26:24; 22:25) alla Lakkapääle. Kahes esimeses geimis osalenud eestlase arvele jäi 5 punkti (-2), ta realiseeris 18st tõstest punktiks vaid 4 (22%). Soome liigas hoiab Sampo kuuendat positsiooni. Eesti rahvusnaiskonna diagonaalründaja Kertu Laak ja Salo LP Viesti said mänguvaba nädala.

Henri Treial ja CEŽ Karlovarsko alistasid Tšehhi liigas 3:0 (28:26; 25:22; 25:21) Brno meeskonna. Treial tõi 7 punkti ja jäi kolmega plussi. Liigatabelis hoitakse hetkel neljandat kohta.

Sidemängija Andres Toobal tegi Slovakkias Prievidza klubi 3:0 (25:17; 25:13; 25:19) võidumängus Trencini vastu kaasa esimese geimi ja punktiarvet ei avanud. Liigatabelis ollakse teisel kohal.

Šveitsis sai Kristo Kollo ja treener Rainer Vassiljevi tööandja Schönenwerdi Volley 0:3 (16:25; 21:25; 28:30) kaotuse Genfilt. Liigatabelis on Schönenwerdi neljas. Šveitsi naiste kõrgliigas alistasid Anu Ennok ning Sm`Aesch Pfeffingen 3:1 (25:22; 25:17; 22:25; 25:16) koondisekaaslase Nette Peiti ning Edelline Könizi naiskonna. Mõlemad eestlannad tegid korraliku esituse, Ennok panustas võitu 19 punkti (+10), Peit tõi Könizi poolel 14 punkti (+1). Tabelis on Pfeffingen teine, Köniz kaheksas. Šveitsi naiste meistriliiga B-divisjonis kohtusid Merlin Hurt ja tema koduklubi VBC Aadorf Raiffeisen Luzerniga ning said 3:0 (25:13; 25:22; 25:17) võidu. Klubi asub tabelis eelviimasel kohal.

Karli Alliku koduklubi Düren Powervolley oli Saksamaa meistriliigas võidukas, kui 3:0 (25:23; 25:15; 27:25) saadi jagu Königsparkist. Allik platsile ei pääsenud. Saksamaa liigas on Düren teine.