Oliver Venno kolib Ankarast Istanbuli!

Eesti võrkpallikoondise diagonaalründaja Oliver Venno vahetab Türgis klubi. Ankara Maliye Piyango ridades võimsa hooaja teinud eestlase uueks koduklubiks saab Istanbuli Galatasaray.

Galatasaray lõpetas Türgi meistriliiga hooaja Ankarast koha võrra eespool ehk neljandal positsioonil.

Venno usub, et teeb klubivahetusega karjääris sammu edasi. "Klubi tegi mulle väga hea pakkumise, aga peamised põhjused on siiski sportlikud. Tean hästi Fenerbachest Galatasaraysse siirduvat sidemängijat, ja usun, et temaga mul koostöö klapiks hästi. Kui meeskonda jäävad samad nurgaründajad, kes sel hooajal, siis usun, et Galatasaray saab olema päris tugev meeskond," ütles Venno Volley.ee Facebooki lehele.