Ojamets treeneritee parimast päevast: Avo Keel - nüüd tegin ma ise ka seda sama! Mitte üksnes sinu abitreenerina

"Kindlasti on see mu karjääri suurim saavutus. Kõik, mis Eestis võidetud, pole selle kõrval mitte midagi," mõtiskles joviaalne Ojamets kordamineku järel. Ometi oli ta varem jõudnud Avo Keele ja Kaido Kreeni juhendajana olümpiale ning Keele abilisena kahele meeste EM-ile. "Avo Keel – nüüd ma tegin ise ka seda sama! Mitte sinu abitreenerina. See on väga suur vahe," sõnas Ojamets. "Sellist momenti juhtub Baltikumist päris võrkpallurite elus harva, eriti naismängijatel. Ülikõva! Kui keegi oleks kevadel öelnud, et selline asi juhtub, siis oleksin öelnud: suitsetage või jooge vähem!"