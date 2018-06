Ojamets: tahame finaalturniiri võita ja Kuldliigasse tõusta

Meeste eduga hakkame juba tasapisi harjuma, tänavu on tekitanud elevust ka naised. Esmakordselt on leitud raha osalemaks Euroopa liigas, võistkond on ühtne ja ühtlane ning treener Andrei Ojametsa juhtimisel ongi võimalusest kahe käega kinni haaratud ja sikutama hakatud. Alagrupp võideti viie võidu ja ühe kaotusega, nädalavahetusel toimuvad Rootsis Nyköpingis medalimatšid. Eesti naiskond kohtub poolfinaalis Austriaga, võõrustajad rootslannad saavad end „soojaks mängida" Albaaniaga.