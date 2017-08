Noored rannavõrkpallurid asuvad Pärnus jahtima olümpiapääsmeid

Saabuval nädalavahetusel võõrustab Pärnu rand noorte kontinentaalkarikasarja Euroopa tsooni viimast etappi, kus Eesti neiud ja noormehed asuvad võistlema noorte olümpiamängude pääsmete nimel.

Noorte kontinentaalkarikasarja Euroopa valiksari on kaheosaline. Esimese faasina toimuvad käesoleval suvel kaheksas riigis kvalifikatsiooniturniirid nii neidudele kui noormeestele. Neist igast jõuavad kaks paremat neidude ja noormeeste koondist järgmisel suvel toimuvale Euroopa finaalturniirile, mille viis edukamat tagavad koha 2018. aasta oktoobris Buenos Aireses peetavatele noorte olümpiamängudele. Ihaldatud pääsmeid jahivad noored, kes on sündinud ajavahemikus 1. jaanuar 2000 kuni 31. detsember 2003.

Meie noormeestest asuvad Pärnu rannas olümpiapiletit jahtima Rasmus Meius ja Märt Tammearu, kelle konkurentideks on Armeenia, Leedu, Portugali ja Prantsusmaa noored. Koondised peavad üheringilise turniiri, mille võitja pääseb otse finaali. Alagrupiturniiril teiseks ja kolmandaks jäänud riigid kohtuvad omavahel veel korra ja selgitavad teise finalisti.

„Meie eesmärk on pääseda igal juhul kahe parema sekka ja jõuda järgmisesse ringi,” sõnas noormeeste rannavõrkpalli koondist juhendav Karl Jaani. Kõige parem ülevaade on Armeenia (Razmik Hakobjan ja Arman Miskarjan) ja Leedu paaridest (Ignas Mazuras ja Erikas Makaras). Kui Meius ja Tammearu saavutasid augusti esimesel nädalavahetusel Vilniuses toimunud Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) U18 vanuseklassi meistrivõistlustel viienda koha, siis armeenlased olid üheksandad ja teiste paariliste mängud leedukad jagasid 13. kohta. Lisaks läksid meie noored kohe alagrupi avavoorus Armeenia paariga vastamisi ja võtsid kindla 15:5, 15:6 võidu.

Portugali esindav Joao Pedrosa saavutas möödunud aastal Brnos toimunud U18 vanuseklassi EM-il teise paarilisega mängides 25. koha, Siim ja Märt Tammearu olid samal võistlusel 17. Prantsusmaad esindavad Vivien Tournier ja Paul Nicole on praegu veel tundmatud suurused. „Prantslased on selles vanuseklassis olnud alati tugevad. Portugali noored peaksid olema meile igati jõukohased vastased. Kindlasti võiks meile anda väikese eelise ka koduses Pärnu rannas mängimine. Poisid on seal varasematel aastatel tihedalt trenni teinud ja tunnevad olusid hästi. Usun, et nad suudavad sealset tuult paremini ära kasutada kui vastased,” sõnas Jaani.

Meie noormeeste ettevalmistus koduseks turniiriks on läinud igati plaanipäraselt. Vilniuses EEVZA U18 vanuseklassi meistrivõistlustel saadud viienda koha järel tehti eelmisel nädalal kolm tugevat treeningpäeva ja alates teisipäevast algab neil ettevalmistav laager suvepealinnas.

Jade Šadeiko ja Katariina Vengerfeldt alustavad treeningutega Pärnus juba täna ning nädalavahetusel ootavad neid samuti kohtumised Armeenia, Leedu, Portugali ja Prantsusmaa eakaaslastega. Kui meie neiud esinesid Vilniuses oodatust nõrgemini ja piirdusid kolmeteistkümnenda koha jagamisega, siis nüüd on hea võimalus vigade paranduseks. Leedulannad Rugilė Grudzinskaitė ja Klaudija Kenstavičiūtė mängisid kodumaal teiste paarilistega, ent jäid mõlemad jagama üheksandat kohta. Portugali esindav Beatriz Rodrigues pälvis mullu U18 EM-il 17. koha, Tšehhis koos Greete Hollasega mänginud Šadeiko oli 25.

„Armeenia tüdrukud peaksid olema nõrgemad ja Leedu paarist on mul Vilniusest korralik videomaterjal käes ning selle põhjal on ka nemad kindlasti võidetavad. Peamine on aga see, et tuleb ise mängida. Kui suudame oma taseme välja mängida, oleme kõigi jaoks ohtlikud. Kui ei suuda, siis meil polegi järgmisse ringi asja,” rääkis neidusid juhendav Kristjan Kais.

Noorte kontinentaalkarikasarja kohtumised algavad Pärnu rannas laupäeval kell 10, pühapäeval on järg play-off mängude käes.

Senise seitsme turniiriga on Euroopa koondistest noorte kontinentaalkarikasarja finaalturniirile koha taganud nii noormeeste kui neidude seas Austria, Holland, Inglismaa, Kreeka, Šveits, Tšehhi, Ukraina ja Venemaa. Lisaks osalevad seal noormeeste koondistest Läti, Rootsi, Saksamaa, Valgevene, Türgi ja Ungari ning neidudest Hispaania, Itaalia, Norra, Poola, Rumeenia ja Sloveenia.

Noorte olümpiamängude pääsmeid asusid Euroopast jahtima rekordilised 38 noormeeste ja 41 neidude koondist. Eelmisel korral oli riikide arv vastavalt 32 ja 34.