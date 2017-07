Nõmmistu on Belgia liigast tagasi kodumaal ja taasliitus Selveriga

Selver Tallinn Võrkpalliklubiga on taasliitunud diagonaalründaja Taavi Nõmmistu, kes on mänginud nii Eesti klubides ja saanud kätt proovida ka Belgia liigas.

"Tore on olla tagasi kohas, kus professionaalina alustatud sai. Eelmine hooaeg sain olla väga kvaliteetses võistkonnas tõelise tipptreeneri käe all," ütles Nõmmistu, kuid tõdes, et ei saanud piisavalt mänguaega.

"Noorte mängijate ja uue treeneri kõrval saan kindlasti edasi anda ka eelneval hooajal kogetud õpetusi ja olla võistkonnale võimalikult kasulik. Arvestades muudatusi kogu liiga võistkondade koosseisudes saab kindlasti olema huvitav hooaeg nii sportlaste kui pealtvaatajate jaoks," lisas ta.