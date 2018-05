Nõlvaku ja Tiisaare edukas MK-turniir lõppes kaotusega Valgevene paarile

Rannavollepaar Kusti Nõlvak - Mart Tiisaar näitas Türgis Mersinis peetaval tugevuselt kolme tärni MK-etapil suurepärast mängu. Läbi kvalifikatsioonimängude jõuti põhiturniirile, kus suudeti oma alagrupi otsustavas matšis alistada 2:1 (21:18, 7:21, 15:11) Venemaa duo Ilja Lešukov - Konstantin Semjonov ning pääseti otse põhiturniiri teise ringi.

Seal sai eestlaste teekond otsa, kui tasavägise mängu järel jäädi 1:2 (21:18, 18:21, 11:15) alla Valgevene paarile Aliaksandr Kavalenka - Aliaksandr Dziadkou, kirjutab volley.ee.

Alagrupis alistati ka Šveitsi duo Nico Beeler - Marco Krattiger 2:0 (21:19, 21:11). Kvalifikatsioonis saadi Taani paarist Daniel Jonassenist ja Morten Overgaardist jagu 2:0 (21:13, 21:18), kohtumise hispaanlaste Raul Mesa ja Christian Garcia üle võitsid Nõlvak -Tiisaar samuti 2:0 (22:20, 21:17).

Kusti Nõlvak ütles pärast alagrupimänge, et turniiril on suudetud hästi keskenduda ja kõrvalistest teguritest end mitte häirida lasta. "Venelastega mäng oli ühe väikese mõõnaga (teine geim kaotati 7:21-toim). Lešukov "tassis" kaitses pea kõik üles ja lahendas väga kindlalt ära ka," kommenteeris Nõlvak rasket hetke. "Aga me ei lasknud sellest end üldse häirida, sest nad mängisidki väga hästi. Oma servi lasime ka pehmemaks."