Nõlvak ja Tiisaar said EEVZA etapil teise koha

Edasi osalevad Nõlvak ja Tiisaar Hiina tugevuselt 3* MK-etapil, seejärel mängitakse Jaapanis Tokyos sama taseme turniiri ja siis Moskvas 4* turniiril.

Kvalifikatsioonist alustanud ja lõpuks neljanda koha saanud Täht / Kollo tõdesid, et rannavõrkpall on saali vollest tunduvalt raskem, samas ei välistanud mehed ka tulevikus samas koosseisus võistlemist. "Respekt rannavõrkpallurite vastu tõusis kõvasti. Kui pidevalt treeniks, eks siis keha harjuks ära, lisaks ma väga säästvalt ei mängi rannas, üritan seda saaliasja ajada ja see võtab väga läbi," kommenteeris Täht. Kollo sõnul oli saalikoondisekaaslasega väga hea koos mängida. "Pull oli! Kuigi eelnevatel nädalatel oli mõningaid hetki, kus me veidi kahtlesime oma otsuse õigsuses, aga praegu küll Robi ees müts maha ja oli igati õigustatud otsus. Oli väga lahe nädal," sõnas Kollo.

Loe veel

Veerandfinaalis alistasid Täht ja Kollo tugeva Valgevene duo Aliaksandr Dziadkov / Aliaksandr Kavalenka, kes said sel hooajal Türgi MK-etapil viienda koha. "See oli päris magus võit. Ja muidugi Oliver Venno ja Karl Jaani alistamine kvalifikatsioonis oli põhimõtteline asi," lisasid mängijad, kes lubasid ka tuleval aastal varbad taas liivaseks teha.

**********

Naiste karikasarja 4. etapi võitsid Nõlvak - Graumann

Naiste rannavolle karikasarja neljanda etapi Nathan/McDavid Cupi Pärnus võitsid Kristi Nõlvak / Mari-Liis Graumann, kes alistasid finaalis 2:0 (21:16, 21:12) Erle Püvi / Kaisa Õunpuu. Pronksikohtumises alistasid Liina Kais / Kadi Mägi 2:0 (21:6, 21:13) lätlannad Ruta Ozolina / Krista Paegle.

Nõlvak ja Graumann ütlesid, et ükski kohtumine turniirilt ei tulnud lihtsalt. "Küll oli temperatuur 30 kraadi ligi, siis tuli jälle lund," viitasid nad ülimalt vahelduvale ilmale kahe päeva jooksul. "Teine päev oli üsna raske, sest oleme suhteliselt vähe liiva peal treeninud," tunnistas Graumann.

Saalihooajal libero positsioonil tegutseva Nõlvaku jaoks on rannas mängimine eriti vaheldusrikas: "Mulle väga meeldib rünnata! Ja servida saan ka! See on väga teistmoodi, rannavõrkpall on veel ägedam kui saalis, eriti Mari-Liisiga."

Teel finaali alistasid Nõlvak ja Graumann poolfinaalis 2:0 (21:17, 21:19) Kais / Mägi, veerandfinaalis oldi Jade Šadeiko /Maria Säästlast üle samuti tulemusega 2:0 (21:16, 21:16).