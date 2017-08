Nõlvak ja Tiisaar osalevad kodusel rannavõrkpalliturniiril

Käesoleval nädalalõpul kulmineerub tänavune Eesti rannavõrkpalli suvi Pärnus peetava meeste Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) osavõistluse ja noorte kontinentaalkarikasarja Euroopa tsooni etapiga.

Koduse rannavolle hooaja lõppakord saab hoo sisse reede, 18. augusti pärastlõunal, kui algavad McDavid Cup nime kandva EEVZA turniiri kvalifikatsioonikohtumised. Turniirivõidu nimel asuvad heitlema 27 meespaari, kellest tosin teenisid kohe koha laupäevasel põhiturniiril. Ülejäänud neli sinna pääsejat selguvad kvalifikiatsioonimängude põhjal.

Kodupubliku ees astub võistlustulle ka neli Eesti duot. Valitsevate Eesti meistrite Kusti Nõlvaku ja Mart Tiisaare kõrval mängivad Pärnu rannas Silver Maar/Siim Tammearu, Maksim Petrov/Aleksei Povjakel ja Rauno Tamme/Dmitri Korotkov. Kõik neli meie paari teenisid automaatselt koha põhiturniirile.

Kodupubliku suurimad ootused on seotud Gerardo’s Toys rannavolle paari Kusti Nõlvaku ja Mart Tiisaarega, kelle senise karjääri parimateks EEVZA turniirideks on olnud Harkivis ja Batumis toimunud osavõistlused, mis mõlemad lõpetati mullu viienda kohaga. „Kodus loodame publiku toel hästi mängida. Hea tulemus oleks meie jaoks jõudmine poodiumile,” rääkis Mart Tiisaar. „Kindlasti tahan kõiki võrkpallisõpru Pärnu randa kutsuda, sest turniiri tase on tugev ja näeb kvaliteetseid ning kõrgetasemelisi mänge. Lisaks vajavad kõik meie paarid kodupubliku toetust,” lisas ta.

Turniiri soosikutest rääkides tõi Tiisaar välja Venemaa paari Maksim Sivolap/Igor Velitško, kes on sel hooajal meie esipaarile headeks sparringupartneriteks saanud. Juuli lõpus Mersinis peeti omavahel kaks 48-minutilist matši, milles said mõlemad osapooled korra võidurõõmu nautida. Möödunud reedel mindi vastamisi Kaliningradis Jantarnõis, kus venelased said 40-minutilise kohtumise lõpuks 22:20, 21:19 võidu. „Lõppenud nädalavahetusel Kaliningradis jäi meil teravusest vajaka, loodame selle Pärnu turniiriks tagasi leida,” rääkis Tiisaar viimasest vastasseisust. Väga heal tasemel on ka Valgevene paar Aleksandr Kovalenko ja Aleksandr Dzjadkov, kes lõpetasid Kaliningradi turniiri teise kohaga, lisaks ka Ukraina duod, kelle ridadest leiab ka 2012. aasta U23 vanuseklassi Euroopa meistrit Sergei Popovi.

Tema kõrval on Pärnus nii mõnigi teine noorte vanuseklassides säravaid saavutusi pälvinud pallur. Näiteks astub rannaliivale 2010. aasta U18 vanuseklassi Euroopa meister Vassili Andrianov Venemaalt, kes suvepealinnas mängib Anton Safanoviga. Leedu paar Lukas Kazdailis/Arnas Rumševičius, kellega meie rannavõrkpallurid aastate jooksul ikka ja jälle piike ristanud on, said 2013. aasta U19 vanuseklassi MM-il neljanda koha. Registreerunute seas on ka Poola paar Mateusz Paszkowski/Mateusz Łysikowski, kes pälvisid tänavu U22 vanuseklassi EM-il viienda positsiooni. Ida-Euroopa paaride kõrval hakkab Pärnus mängima ka Šoti duo Robin Miedzybrodzki ja Seain Cook, kes teenisid turniirile vabapääsme Euroopa alaliidult.