Nõlvak ja Tiisaar läbisid EEVZA turniiri alagrupifaasi puhaste paberitega

Paralleelselt noorte kontinentaalkarikasarja etapiga toimub sel nädalavahetusel Pärnu rannas ka Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) osavõistlus, mille alagrupifaasi läbisid täiseduga Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar.

Turniiri avavoorus läksid valitsevad Eesti meistrid vastamisi Siim Tammearu ja Silver Maariga. Noored üritasid küll Gerardo’s Toys rannavolle paarile vastu astuda, ent lõpuks olid Nõlvak ja Tiisaar mõlemas geimis paremad 21:10. Teises voorus võitsid nad 21:7, 21:17 Poola duo Mateusz Paszkowski/Mateusz Łysikowski. Viimases matšis oli meie paari vastaseks leedukad Lukas Kazdailis/Arnas Rumševičius. Kohtumine lõppes Nõlvaku ja Tiisaare 21:14, 21:17 võiduga.

„Avapäeva mängupildiga võib rahule jääda küll. Nii tugeva tuulega mängides on meil läinud mõlemat pidi, ent täna leidsime oma nõksud ja suutsime tuult paremini ära kasutada kui vastased. Rannavõrkpallis on ülioluline oskus oludega kohaneda ja see on väga hea ja positiivne, et täna Pärnus tuulega nii hästi hakkama saime,” rääkis Tiisaar.

Homme kell 9:50 jätkub turniir nende jaoks veerandfinaalkohtumisega, kus meie paari vastasteks on venelased Anton Safonov ja Anton Sarajev.

Ülejäänud kolm meie paari kahjuks veerandfinaali ei jõudnud. Nõlvaku ja Tiisaarega samasse alagruppi kuulunud Maar ja Tammearu kaotasid leedukatele 13:21, 14:21 ning poolakatele tasavägises matšis 21:23, 21:15, 7:15. „Esimeses mängus oli meil Kusti ja Mardi ees võib-olla väike aukartus, ent leedukatega oli juba korralikum mäng. Viimase kohtumise oleksime võinud võita, aga rünnakul oli raskusi,” rääkis Maar. Siim Tammearu lisas kõrvalt: „Viimases mängus tegime ka ise palju vigu, aga kokkuvõttes saime siit turniirilt edasise karjääri mõttes kindlasti kõvasti motivatisooni juurde.”

Aleksei Povjakel ja Maksim Petrov kuulusid B-alagruppi. Avamängus alistasid nad 2:1 (14:21, 21:16, 15:13) Euroopa alaliidu vabapääsmega turniirile pääsenud Šotimaa duo Seain Cooki ja Robin Miedzybrodzki. Teises mängus pidasid nad tasavägise duelli Nõlvaku ja Tiisaare veerandfinaali vastastega ja pidid lõpuks geimides nende minimaalselt 19:21, 21:23 paremust tunnistama. Kolmandas voorus tulid vastu venelased Igor Velitško ja Maksim Sivolap, kes on tänavu kahel korral ka Nõlvakut ja Tiisaart võitnud. Tugev idanaabrite paar alistas Petrovi ja Povjakeli 21:16, 21:11. „Kui võtta arvesse, et saime sel nädalal teha vaid ühe treeningu, siis võib tulemusega enam-vähem rahule jääda. Sellise tuulise ilmaga on parema serviga paaril selge eelis ja väga hästi oli seda näha viimases mängus Velitško ja Sivolapi vastu, kes tegid väga ilusa mängu. Kokkuvõttes oli väga tore, ainult ilmaga oleks võinud rohkem vedada. Šotlaste vastu oli raske mäng, aga kodupublik toetas päris hästi,” rääkis Povjakel.

Neljanda Eesti paarina olid võistlustules Rauno Tamme ja Dmitri Korotkov. Nende turniir sai väikese tagasilöögi juba enne algust, kui Korotkov treeningul põlvele liiga tegi. Kõvasti teibitud põlv mängudest loobuma ei sundinud, ent oma mõju avaldas siiski. „Otseselt ta ei valutanud, pigem oli asi peas kinni. Kartsin teha valu ja seetõttu mängisin kindlasti natukene tagasihoidlikumalt,” sõnas Korotkov.

Avamängus kaotasid nad lätlastele Mihails Samoilovsile ja Kristaps Smitsile 22:24, 15:21. Teises voorus peeti ülimalt tasavägine ja võidukas duell Ilja Kovaljovi ja Denis Denissenkoga Ukrainast. Kohtumise lõppedes särasid tablool numbrid meie meeste võidunumbrid 15:21, 21:17, 15:9. Kolmandas voorus mindi vastakuti eelmisel nädalavahetusel Kaliningradis toimunud kõrgetasemelisel turniiril teise koha saanud Valgevene paari Aleksandr Kovalenko/Aleksandr Dzjadkoviga, kellele tuli 15:21, 13:21 alla vanduda. „Teises kohtumises tegime päris ilusa mängu, ent kindlasti jääb natukene kripeldama esimene matš. Vastased olid võidetavad, aga me ei saanud ennast ise käima. Kolmandas polnud meil suurt midagi teha. Vastased olid meist üle nii mängupildis kui panid ka oma kogemused maksma,” rääkis Korotkov.