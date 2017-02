Eesti aja järgi täna kell 17.30 jookseb meie ainus rannavolle profipaar Kusti Nõlvak-Mart Tiisaar väljakule Ameerika Ühendriikides Fort Lauderdaleʼis toimuval FIVB Majors etapil.

Alanud hooajal on rahvusvaheline rannavollekalender elanud üle muudatuse, mille alusel on etapid lahterdatud vastavalt tugevusele ühe- kuni viietärnilisteks, kus üks märgib kõige madalama ja viis kõige tugevama tasemega turniiri. Neist viimasesse kuulub ka täna USA-s algav võistlus, mille auhinnafondiks on 600 000 USA dollarit.

Kvalifikatsiooni avaringis ootab meie paari vastasseis Norra duo Daniel Bergerud/Svein Oddmund Solhaugiga. Eestlased hoiavad jooksvas maailma rannavolle edetabelis 115. kohta, norrakad on 83. positsioonil.

Kohtumise võitja läheb põhiturniirile pääsemist määravas matšis vastamisi Austria paariga Thomas Kunert/Christoph Dressler. Eelmisel aastal väisasid nad ka Pärnus toimunud üliõpilaste rannavõrkpalli maailmameistrivõistlusi, kus pälviti pronksmedalid. MK-sarjas jõuti möödunud hooajal esikümnesse kolmel korral. Kvalifikatsiooni teise ringi matš algab Eesti aja järgi kell 21:30.

Fort Lauderdale´is toimuva etapi tulemusi saab jälgida siit ning aadressilt https://us.swatchmajorseries.com/en/users/registration peaks pärast ennast kasutajaks registreerimist olema võimalik turniiri matše ka otseülekandes jälgida.

Nõlvak-Tiisaar on hooajaks vormi ladunud esmalt Tais ja pärast seda Austraalias, kus osaleti edukalt ka kahel sealsel riikliku turniiri etapil. Adelaide´is peetud esimesel etapil saadi neljas koht ja veidi enam kui nädalapäevad tagasi oldi Brisbane´is kolmandad.