Eesti ainus professionaalselt tegutsev rannavolletiim Kusti Nõlvak - Mart Tiisaar kontrollib vormi Austraalia riikliku turniiri etapil Adelaide'is.

Kusti ja Mart alustasid hooajaks ettevalmistust novembri lõpus Tais ning alates jaanuari algusest asuti Adelaide'is treenima koos Austraalia rannavõrkpalli rahvuskoondisega.

"Kuna meil talvel Eestis liival treenida ei õnnestu, siis peame olude sunnil veetma kogu tsükli kodust eemal. Suure plaani panime oktoobris paika, kuid detailides peame olema ikka väga paindlikud ja võtma igast olukorrast parima. Ettenägematuid olukordi tekib välismaal treenides hulganisti, nii laagrites kui turniiridel" rääkis Tiisaar üldisest ettevalmistustsüklist.

"Austraalia koondisega treenimine on olnud oodatust parem. Tingimused on neil tohutult head ning tugevate paaridega ja treeneri käe all treenimine aitab meie arengule tublisti kaasa. Tuurist osavõtmine on meile ka väga naelapea pihta, sest mängukogemusest on meil palju puudu. Tundub, et tase on siin ka korralik ja esinelikusse pääsemiseks tuleb head mängu näidata," selgitas Nõlvak olukorda Austraalias.

Koondisega treenitakse veel 26. jaanuarini ning siis reisivad Kusti ja Mart Brisbane'i, kus Austraalia tuur jätkub.