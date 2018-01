Nõlvak ja Tiisaar aasta esimesel MK-etapil põhiturniirile ei pääsenud

Eesti rannavolle esipaar Kusti Nõlvak – Mart Tiisaar alustasid täna Hollandis Haagis peetaval MK-etapil uut hooaega.

Tegu on 4* turniiriga ja kvalifikatsiooni avaringis kohtus Eesti duo austerlaste Thomas Kunerti – Philipp Walleriga. Kahjuks tuli vastu võtta 0:2 (19:21; 13:21) kaotus ning põhiturniirile eestlased hooaja avaturniiril seega ei jõudnud.

Nõlvak ütles pärast kohtumist volley-ee-le, et mäng oli kõrgel tasemel mõlema meeskonna poolt. "Austria kutid olid enda side-out'il väga kindlad ja me ei suutnud neid murda, proovisime serviga suruda, aga ka see oli neil hästi käes. Saatuslikuks sai meile üks vastaste serviseeria mõlemas geimis, kus ei jõudnud enam healt positsioonilt rünnakule," kommenteeris Nõlvak.

Tiisaar lisas: "Tegime, mis suutsime. Nad olid servi vastuvõtul väga kindlad ja meie serv nende vastu ei toiminud. Enda servi vastuvõtt, millega me oleme hooaja alguses kõige rohkem hädas olnud, oli ka seekord logisev ja seetõttu vahest see kaotus ka tuli. Kahju on esimesest geimist, kus justkui tundus, et võiksime nad nii-öelda ära hammustada tagant tulles, aga siis oma võimalused kasutamata jätsime."

Nüüd jäävad Nõlvak ja Tiisaar Haagi ning otsivad seal treenimisvõimalusi, laupäeval lennatakse edasi Prahasse. 11. jaanuaril osaletakse Pelhřimovis CEV Mastersi turniiril.