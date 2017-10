Neljast Eesti naiskonnast olid võidukad kolm

Tiitlikaitsja Kaunas pidi naiste võrkpalli Balti liigas leppima teise järjestikuse kaotusega, kui eile jäädi viiegeimilises vastasseisus alla TTÜ/Tradehouse'ile. Ainsatena jätkavad puhaste paberitega Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool/Eeden.

Üleeile tiitlikaitsja Kaunase punktideta jätnud Tallinna Ülikool jätkab muljetavaldava kindlusega, mängides kodusaalis 3:0 (15, 21, 19) tulemusega üle seni kolmes mängus kaotuseta püsinud teise Leedu võistkonna Alytaus-Jotvingiai, kirjutab volley.ee. 37 tõstega mängu suurima koormuse saanud Erle Püvi realiseeris neist 12, kogudes üleplatsimängijana 16 punkti.

Kristiina Raap lisas võitu 11, Keiu Silm 10 ja Dorit Heinastu 9 punkti. Võõrustajad saavad eriti rahul olla enda pallinguga, kui külaliste kahe ässa vastu serveeriti koguni kümme ässa. Samuti oldi selgelt paremad ka rünnakul (41,5%-34%) ja pallingu vastuvõtul (52%-41,2%). Blokipunkte kogusid mõlemad võistkonnad kaheksa.

Hooaja kolmandas mängus avas punktiarve eelmise hooaja finalist Kohila Võrkpalliklubi/E-Service, kes võitis Jelgava vastu kaks esimest geimi. Rohkemaks kodupubliku toetust nautinud Kohila võimeline ei olnud, kui lätlannadele jäädi alla 2:3 (23, 22, -20, -23, -10) resultaadiga. Individuaalselt säras võõrustajate ridades Anni-Ly Abel, kes kogus viie ässpallingu juures mängu resultatiivseimana 23 punkti. Katleen Kangur assisteeris 12 ja Agnes Karm 11 punktiga.

Lisaks Tallinna Ülikoolile püsib kaotuseta ka Tartu Ülikool/Eeden, kui koduväljakul pandi Läti valitseva meistri RSU/MVS-i vastu oma paremus maksma 3:0 (15, 19, 22) tulemusega. Ühtlaselt esinenud tartlannade poolel kogus Ingrid Kiisk 12 punkti. Kertti Külma ja Kerttu Lääne kontosse märgiti 9 punkti. Kui lätlannad realiseerisid vaid 23,3 protsenti oma rünnakutest, siis Emajõelinna esinduse sama näitaja oli 38,5%.

Sarnaselt Kohilale viibis ka TTÜ/Tradehouse väljakul maksimaalsed viis geimi, kuid erinevalt kodusest konkurendist jõuti Kaunase vastu magusa 3:2 (9, -21, 20, -25, 9) võiduni. Peamiselt kahele mängijale toetunud TTÜ ridades tõi Mari-Liis Graumann 29 ja Hanna Pajula 25 punkti. Heleene Hollas aitas võitjaid 15 silmaga. Seejuures sai Graumann koguni 62 ja Pajula 50 tõstet. Ülejäänud TTÜ mängijad said rünnata 57-l korral.

"Mäng Kaunasega oli tõusude-mõõnadega. Pärast kindlat võidetud avageimi domineerisime ka teise geimi viimase kolmandikuni, siis andsime oma servivigadega initsiatiivi käest ja kaotasime. Ka neljandas ei suutnud me i-le täppi panna, kui 23:19 eduseisust lõpuks alla vandusime 25:27. Õnneks viienda võitsime ja oleme võiduga väga rahul! Tütarlaste ees müts maha, sest pingutus oli kõva. Mari-Liis Graumann tõestas taaskord, et tal on võistkonnale palju anda. Punktid statistikalehel on üks asi, aga tema olek väljakul süstib enesekindlust ka temast poole noorematele mängijatele," kommenteeris TTÜ naiskonna peatreener Marko Mett.

Kaotuseta jätkav TLÜ hoiab 12 punktiga esikohta ja Tartu Ülikool/Eeden samuti maksimaalse 9 punktiga teist kohta. TTÜ/Tradehouse'il on koos viis ja Kohila VK/E-Service'il üks punkt. Taaskord jagatakse naiste Balti liigas punkte kahe nädala pärast.