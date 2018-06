Naiste võrkpallikoondis alistas teistkordselt Šveitsi ja tagas pääsme Hõbeliiga Final Fourile!

Võrkpalli rahvusnaiskond kohtus täna Genfis Euroopa Hõbeliiga raames teistkordselt Šveitsi koondisega. Kui koduväljakul oldi Šveitsist üle 3:2, siis võõrsil saadi hakkama nelja geimiga. Eesti võit 3:1 (-21, 19, 17, 15).

Pärast avageimi kaotust leidis Eesti naiskond sobiliku mängurütmi üles ja surus oma tahtmise peale.

Kertu Laak tõi meie parimana 21 punkti, Anu Ennok lisas 12 punkti.

Naiskonna koosseis tervikuna: Hanna Pajula, Nette Peit, Eliisa Peit, Eliise Hollas, Marje Rosenblatt, Kaisa Bahmatsev, Kristi Nõlvak, Julija Mõnnakmäe, Anu Ennok, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Kertu Laak, Kristel Moor.

Eesti naiskond on A-alagrupis teisel kohal, viie mänguga on kogutud 11 punkti. Liider on 12 punktiga Rootsi, Šveitsil on 7 punkti. See tähendab, et Eesti on alagrupis igal juhul kahe parema hulgas, mis tagab pääsme Final Four turniirile.

Viimases voorus 6. juunil mängib Eesti naiskond kodus Kosovoga, kellel punktiarve avamata.

Alagruppides mängitakse kõigiga läbi kodus-võõrsil süsteemis, kahe grupi peale neli paremat naiskonda pääsevad Final Four turniirile ja liiga võitja tõuseb järgmiseks aastaks Euroopa Kuldliigasse. Rootsi on korraldajana juba koha finaalturniirile taganud.