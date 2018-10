Naiste Balti liigas osaleb tänavu kaks Eesti võistkonda

Eesti võistkondadest osalevad tänavu Balti riikide ühisturniiril tiitlikaitja Tartu Ülikool/Bigbank ja eelmise hooaja neljas TalTech/Tradehouse, kõrvale jäävad möödunud hooajal viiendaks tulnud Tallinna Ülikool ning kolmel korral (2014.-2016. aastal) võidutsenud ja korra (2017. aastal) hõbedale tulnud Kohila Võrkpalliklubi/E-Service. Lisaks kahele Eesti naiskonnale hakkavad esikohta püüdma kolm Leedu ja kolm Läti klubi, vahendab volley.ee.

Avanädalavahetusel on kavas neli vastasseisu, mis kõik peetakse Eestis. Laupäeval kell 14 kohtub Tartu Ülikool/Bigbank kodusaalis eelmise hooaja 9. naiskonna Jelgavaga ja TalTech/Tradehouse kell 13 teise Läti naiskonna Riia Võrkpallikooliga, kelle näol on tegemist liiga debütandiga. Pühapäeval kell 14 on tartlannade vastaseks Riia Võrkpallikool ja TalTech/Tradehouse`il kell 13 Jelgava.