Nädalavahetuse kokkuvõte: Eesti võrkpallurid olid välisliigades heas hoos!

Et lõppenud nädalal peeti mänge erinevates võrkpalli eurosarjades – kus olid kesksetes rollides ka eestlased –, oli liigamängudes vaiksem aeg. Piiri taga pallivad Eesti võrkpallurid hoidsid aga Eesti võrkpalli lippu selgi nädalal kõrgel, kirjutab volley.ee.

Itaalia meistriliigas sai taas täismängu kirja viimasel ajal heas hoos olev diagonaalründaja Renee Teppan, kelle 14 punkti aitasid Trentino Diateci 3:2 (25:20; 22:25; 27:25; 25:27; 15:12) võiduni Calabria üle. Eestlase rünnakuprotsent oli 55 (20st 11). Liigatabelis ollakse 8. positsioonil.

Itaalia naiste meistriliigas said Anna Kajalina ja Ravenna Olimpia 3:2 (27:25; 25:21; 24:26; 17:25; 15:13) jagu Crai Club Italiast. Kajalina oli taas Ravenna edukaim, tuues 26 punkti (+20). Liigatabelis hoiab Ravenna 7. kohta.

Rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal aitas Prantsusmaa liigas võidupõuas olnud Rennes Volley 3:0 (25:23; 25:19; 25:23) võidule Nice´i üle. Sidemängijana tegutsev Toobal tegi tavapäraselt kaasa kogu kohtumise ja tõi ka rünnakul 2 punkti. Liigatabelis pääses Rennes ühtlasi viimasest kohast (viimane langeb otse esiliigasse), olles 11. Võidurõõmu said tunda ka Martti Juhkami ja Tourcoing, kui 3:0 (31:29; 25:19; 25:16) alistati Nantes Reze. Eestlasest nurgaründajalt 14 punkti (+12), rünnak 21st 12 (57%). Tourcoing on tabelis 4. Viimases eestlaste osalusel peetud kohtumises Prantsusmaa meistriliigas olid vastamisi Eesti koondise temporündajad Ardo Kreek (Pariisi Volley) ning Andri Aganits (Montpellier). 3:0 (25:20; 25:20; 25:22) paremuse pani maksma Pariisi klubi. Kreek tõi Pariisi kasuks 7 punkti (+7), Aganitsa arvele kogunes 5 punkti (+4). Liigatabelis on Pariis 2. kohal, Montpellier 6.

Prantsusmaa naiste meistriliigas pidid kaotusega leppima nii Liis Kullerkann kui Kristiine Miilen. Kullerkann ja Pariisi St-Cloud jäid 0:3 (18:25; 18:25; 16:25) alla Evreux´le. Eestlanna arvele jäi 4 punkti (+4). Miilen ja St. Raphael kaotasid 2:3 (25:11; 22:25; 22:25; 25:20; 12;15) Beziersile. Miileni arvele jäi 8 punkti (+2). Liigatabelis on eestlannade naiskonnad lähirivaalid, Pariis on 6. ja St. Raphael 7.

Poola meistriliigas tegi hea esituse Keith Pupart ning Lubini Cuprum alistas 3:0 (25:15; 25:17; 25:23) Bydgoszczi Łuczniczka. Puparti arvele kogunes 12 punkti (+10), rünnak 17st 10 (59%). Hüppeliigese vigastusest taastuv Robert Täht oli teist mängu järjest küll mänguks üles antud, ent ei mänginud. Liigatabelis on Lubin 9. positsioonil.

Poola naiste esiliigas alistas meie rahvusnaiskonna kapteni Julija Mõnnakmäe tööandja Solna Wieliczka 3:0 (25:23; 25:20; 25:17) Poznani Energetyku. Liigatabelis on Solna 3. kohal.

Saksamaa meistriliigas kasutas teenitud mänguaja efektiivselt ära Karli Allik, aidates Düren Powervolleys´e Bergische Volleys´e üle 3:0 (25:21; 25:17; 25:11) võidule. Allik tegi kaasa kogu kohtumise ning tõi meeskonna parimana 13 punkti (+8), lüües koguni 6 serviässa. Liigatabelis hoiab Düren 4. kohta.

Belgia meistriliigas olid nädalavahetusel vastamisi eestlaste koduklubid Meneni Prefaxis (Rait Rikberg) ja Maaseiki Noliko (Timo Tammemaa). 3:0 (25:23; 25:17; 25:16) paremuse pani maksma Maaseiki meeskond. Tammema arvele jäi 8 punkti, liberona tegutsev Rikberg tegi kaasa kogu kohtumise. Liigatabelis on Maaseik 2. ja Menen 3.

Slovakkia meistrisarjas alistas Andres Toobali koduklubi VK Prievidza 3:0 (25:19; 25:18; 25:23) VK Košice Športi. Sidemängija Toobal tegi kaasa kaks esimest geimi, tuues ka 2 punkti. Slovakkia liigas ollakse liidrkohal.

Türgis tõi Oliver Venno aitas Ankara Maliye Piyango karikasarja avamängus 3:0 (25:23; 25:20; 25;23) võidule Jeopark Kula üle. Vennolt meeskonna parimana 17 punkti (+8) punkti. Kordusmäng peetakse 12. detsembril.

Türgi naiste esiliigas said Kadi Kullerkann ja Yesil Bayramic 2:3 (25:23; 21:25; 25:18; 21:25; 9:15) kaotuse Sariyeri naiskonnalt. Liigatabelis hoiab Yesil Bayramic 13 kohta.

Šveitsi naiste meistriliigas aitas Anu Ennok Sm`Aesch Pfeffingeni 3:0 (25:10; 25:21; 25:18) võidule Lugano Volley üle. Edelline Köniz ja Nette Peit kaotasid 1:3 (17:25; 16:25; 27:25; 17:25) Düdingeni Volleyle ja 0:3 (19:25; 16:25; 21:25) kaotus saadi Lugano Volleylt. Liigatabelis hoiab Ennoki tööandja liidrikohta, Peit ja Köniz on 8. Šveitsi naiste meistriliiga B-divisjonis alistas Merlin Hurda koduklubi VBC Aadorf 3:0 (25:20; 25:20; 25:19) VBC Glaronia. Päev hiljem saadi karikasarja teises ringis 2:3 (25:18; 15:25; 21:25; 25:21; 10:15) kaotus Ruswili Fidesi naiskonnalt. Liigatabelis on Aadorf 3. kohal.

Andrus Raadiku 22 punkti (+17) aitasid Soome meistriliigas Pielaveden Sampo 3:0 (25:16; 25:18; 25:15) võidule Kokkolan Tiikerite üle. Eesti koondise nurgaründaja realiseeris rünnakuid 67-protsendiliselt (27st 18). Liigatabelis hoiab Sampo 4. positsiooni.

Soome naiste kõrgeimas liigas olid Kertu Laak ja Salo LP Viesti 3:0 (25:14; 25:17; 25:16) üle LP Vampulast. Laak tõi võitjate resultatiivseimana 15 punkti (+10), eestlanna rünnakuprotsent oli 44 (30st 12). Liigatabelis on Salo naiskond 3. tabelireal.