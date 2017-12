Nädalavahetuse eel: Sirelpuu ootab liidri esilekerkimist, Selver tahab aasta edukalt lõpetada

Võrkpalli Credit24 Meistriliigas algab teine ring ja nädalavahetusele läheb liidrina vastu Saaremaa Võrkpalliklubi, kes kohtub laupäeval Raseiniai Norvelitaga ja pühapäeval Šiauliai Elga Masteriga.

Nädalavahetus avatakse juba reedel, kui kell 19.00 võõrustab Järvamaa VK Tallinna Selverit. Selver on enne seda kohtumist tabelis 29 punktiga kolmas, Järvamaa on 11 punktiga 10. kohal.

Selveri diagonaalründaja Taavi Nõmmistu sõnas meeskonna käesoleva kalendriaasta viimase mängu eel järgmist: „Eesoleva mängu eesmärk on meil päris selge: lõpetada selle aasta viimane mäng võiduga ja minna pikale mängupausile hea emotsiooniga. Põhiturniiri esimene ring on kõigi vastastega mängitud ja selgeks sai see, et ühtegi lihtsat võitu pole mõtet oodata. Nii nagu meiegi, mängis ka Järvamaa võrdselt nii TTÜ kui ka Saaremaaga, ehk väga ühepoolseid mänge on liigas vähe. Kuna meie jaoks on ees rohkete võõrsilmängudega teine ring, siis on kindlasti vaja Paidest lisapunkte saada, et tihedas turniiritabelis eesotsas püsida,“ kommenteeris mängija.

Nõmmistu sõnul on meeskond füüsiliselt endiselt heas vormis ning vigastus segab hetkel vaid meeskonna vanimat meest Kaupo Kivisilda. Ülejäänud noored mehed on jätkuvalt terved ja motiveeritud tõestama, et siiani näidatud ilusad sooritused pole olnud juhuslikud.

Laupäeval kell 16.00 kohtub tabeliliider Saaremaa VK Kuressaares Raseiniai Norvelitaga, pühapäeval võõrustatakse samuti kell 16.00 Šiauliai Elga Masterit. Saaremaal on liidrina koos 34 punkti.

„Raseiniai Norvelita on mänginud tõusvas joones, eelmises voorus peetud mäng Jelgavaga lõppes seisuga 2:3, mis ütleb nii mõndagi nende hetkeseisu kohta. Šiauliai võitis leedukate omavahelise mängu, saab siis näha, kui hea hoog mõlemal Leedu võistkonnal sees on. Ise proovime eelkõige veel pikema sammu mängukvaliteedis edasi teha, tulemust prognoosivad teised,“ rääkis peatreener Urmas Tali nädalavahetuse eel.

TTÜ võõrustab laupäeval kell 19.00 Orissaares Šiauliai Elga Masterit. Pühapäeval kell 16.00 mängitakse samuti Orissaares Raseiniai Norvelitaga. Liigatabelis on TTÜ 14., punkte on koos 4.

Peatreener Janis Sirelpuu loodab mõne noore ründaja kerkimist liidrirolli. „Kas just mängu-, aga geimivõite oleks tahtnud esimeses ringis rohkem kogeda. Sel hooajal on meie tegemisi saatnud paljud erinevad vigastused ja traumad. Mängijate rotatsioon algkoosseisudes on sellest tulenevalt olnud liialt suur. Teisest voorust ootan kindlasti enamat. Tauno Lipu lisandumisega oleme palju kogenumad. Nüüd ootan mõne ründaja kerkimist liidrirolli, kellele võistkond rasketel hetkedel ja otsustavate punktide mängimisel toetuda võiks. Sel nädalalõpul ei saa ma kasutada Tarvo Tähte, kes ravib põlvevigastust,“ kommenteeris Sirelpuu.

Pühapäeval kell 16.00 mängib liigatabelis 25 punktiga 5. kohal paiknev Rakvere VK OC Limbažiga. Peatreener Andres Toode läheb eelkõige lisapunkte jahtima. „Esimene mäng tuli nende vastu küll kergelt, aga suhtume täie tõsidusega. Proovin mänguaega anda ka teistele peale põhikooseisu. Punkte on vaja,“ ütles Toode.

26 punktiga nädalavahetuse eel tabelis neljandat kohta hoidev Tartu Bigbank sõidab laupäeval külla OC Limbažile (12. koht, 8 punkti), mäng algab kell 18.00.

