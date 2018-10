Nädalavahetus toob Eesti ja Läti klubide vastasseisud

Nädalavahetuse eel on liidrikohal RTU/Robežsardze, kes on nelja mänguga kogunud 12 punkti. Teine on 9 punktiga Tartu Bigbank, kes sai viimati neljapäeval 3:1 jagu Pärnust. Bigbank on pidanud neli kohtumist ja võitnud neist kolm. Saaremaa VK on 6 punktiga viies, Tallinna Selveril on sama palju punkte kui Saaremaal, tabelis asutakse neist koha võrra tagapool. Pärnu on 4 punktiga seitsmendal tabelireal, Rakvere VK 3 punktiga kaheksas ning TalTech 2 silmaga üheksas.

Tartu Bigbank peab nädalavahetusel ühe mängu, minnes laupäeval kell 18.00 võõrsil vastamisi tabeli viimase Limbažiga. Peatreener Andrei Ojametsa sõnul on ta rahul meeskonna seniste tulemustega, ent mänguliselt prandamisruumi jagub. "Mängude esimesed geimid on meil rasked, tuleb paremini valmis olla. Viimane kohtumine Pärnuga oli ka selline, kus avageimi kaotasime. Järgmiste geimide tulemusega olen rahul, ent parandamisruumi on meil platsimängus küllaga, eriti tagaliinis. Just selline vaimne valmisolek ja häälestus," sõnas Ojamets. "Seniste tulemuste ja hetkeseisuga võib rahule jääda, aga peame nende nii-öelda "paberil nõrgemate" vastastega mängudeks paremini valmis olema. See on minu silmis ka professionaalsuse küsimus," lisas juhendaja.