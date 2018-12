Nädal piiri taga: Toobal ja Vassiljev said Poolas vajalikku võidulisa, Raadik superhoos

Türgis pidid kaotuse vastu võtma nii Oliver Venno kui Robert Täht. Täht ja Izmiri Arkas kaotasid 0:3 (20:25, 30:32, 18:25) Halkbankile, kui Eesti koondise nurgaründaja tõi 11 punkti (+4). Venno ja Istanbuli Galatasray jäid 2:3 (17:25, 17:25, 25:19, 25:23, 17:19) alla Ziraat Bankasile, Vennolt üleplatsimehena 25 punkti (+13).

Liigatabelis on Galatasaray 22,14 punktiga kolmas, Arkas hoiab 19,44 silmaga neljandat kohta.

Prantsusmaa meistriliigas said Martti Juhkami ja Tourcoing 3:2 (25:16, 21:25, 25:16, 15:25, 15:9) võidu Cannes´i üle. Juhkami arvele jäi 5 punkti (+1). Liigatabelis on Tourcoing 10 punktiga kümnendal kohal.

Prantsuse naiste meistriliigas alistas Liis Kullerkannu ja Anu Ennoki tööandja Nancy Vandoeuvre 3:1 (21:25, 25:18, 25:16, 25:20) Marcq en Baroeluli naiskonna. Ennok tõi 17 punkti (+13), Kullerkann 8 (+6). Liigatabelis on Nancy 12 punktiga kolmandal kohal. Prantsusmaa meeste esiliigas said järjekordse võidu Ardo Kreek ja Pariisi Volley, saades 3:0 (25:21, 25:22, 25:18) jagu Frejusist. Kreek tõi 13 punkti (+11). Pariis on jätkuvalt esiliiga liider, punkte on koos 25.

Soomes said Andrus Raadik ning Savo Volley 0:3 (22:25, 21:25, 19:25) kaotuse Oliver Lüütsepa juhendatavalt Akaa-Volleylt. Raadik tõi mängu resultatiivseimana 20 punkti (+11). Savo sai lõppenud nädalal siiski ka võidurõõmu tunda, kui 3:2 (25:19, 16:25, 24:26, 25:15, 20:18) oldi üle Tamperest. Raadikult selles kohtumises 25 punkti (+16). Akaa-Volley võitis nädala teises mängus Vantaa Ducksi 3:2 (17:25, 25:19, 17:25, 25:18, 15:11). Liigatabelis on Savo 38 punktiga esikohal, Akaa-Volley hoiab 19 punktiga kuuendat kohta.

Soome naiste meistriligas käis eestlannadest väljakul vaid Nette Peit, kes tõi küll taas suurepärased 21 punkti (+11), ent LP Kangasala kaotas 0:3 (18:25, 22:25, 25:27) Orivee naiskonnale ja asub tabelis 22 punktiga kolmandal real.

Karli Alliku tööandja Bukaresti Steaua kaotas Rumeenias 0:3 (22:25, 16:25, 17:25) Craiovale. Allik tõi 4 punkti (+1). Liigatabelis on Steaua 12 punktiga kuues.

Belgias pidas Timo Tammemaa ja Keith Puparti koduklubi Maaseiki Greenyard kaks kohtumist, alistades esmalt 3:0 (25:19, 25:22, 25:19) Dimitri Korotkovi ja Guibertini Axise. Pupartilt 9 punkti (+3), Tammemaalt 5 silma (+2). Korotkov tõi oma klubi parimana 12 punkti (+5). Teises kohtumises sai Maaseik 3:1 (25:22, 28:26, 22:25, 25:22) jagu peamisest rivaalist Roeselare Knackist, Tammemaalt selles mängus 13 punkti (+9), Pupart tõi 2 punkti (-1). Guibertin ja Korotkov said nädala teises kohtumises kirja 0:3 (22:25, 17:25, 12:25) kaotuse Menenilt, Korotkovilt 9 punkti (+4). Liigatabelis on Maaseik 25 punktiga esikohal, Guibertin asub 3 punktiga viimasel real.

Markkus Keel ja SK Posojilnica Aich/Dob alistasid Austria meistriliigas 3:0 (25:22, 25:21, 25:18) Raiffeiseni. Keel tõi lisaks mängu juhtimisele ka 2 punkti (+2). Liigatabelis on Keele tööandja 32 punktiga kindlal liidrikohal.

Tšehhis sai võidulisa Robert Viiberi tööandja Odolena Voda, saades 3:1 (25:21, 25:20, 22:25, 25:20) Usti nad Labemi meeskonnast. Sidemängijana tegutsev Viiber tõi lisaks oma põhitööle ka 4 punkti. Liigatabelis on Voda 11 punktiga kümnes.

Itaalia esiliigas said Henri Treial ja Kristo Kollo tunda võidurõõmu, kui VBC Mondovi alistas 3:0 (25:18, 27:25, 25:22) Roma Volley ning jätkab oma divisjonis 26 punktiga teisel kohal. Kollo panustas võitu 12 punkti (+5), Treiali arvele kogunes 11 punkti (+9).