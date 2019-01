Nädal piiri taga: Kreek jätkab võimsas hoos, Keelelt resultatiivne mäng

Prantsusmaa meeste meistriliigas sai Martti Juhkami tööandja Tourcoing 1:3 (25:22, 18:25, 21:25, 22:25) kaotuse Montpellier´lt. Juhkami tõi 11 punkti (+5). Liigatabelis on Tourcoing 14 punktiga 11. kohal. Meeste esiliigas said Ardo Kreek ja Pariisi Volley 3:1 (25:17, 25:23, 27:29, 25:14) jagu France Avenir 2024 meeskonnast. Temporündajana tegustev Kreek panustas võitu koguni 18 punkti (+11), 7 punkti tuli seejuures blokiga. See on Kreegi hooaja resultatiivseim mäng. Liigatabelis on Pariis jätkuvalt esikohal, punkte on koos 38.

Belgias olid vastamisi Eesti mängijate koduklubid ja Maaseiki Greenyard (Timo Tammemaa ja Keith Pupart) sai 3:0 (25:18, 25:12, 25:16) jagu Guibertini Axisest (Dimitri Korotkov). Tammemaa tegi järjekordse resultatiivse mängu, tuues 10 punkti (+8), Pupart tegi kaasa osaliselt ja tõi 1 punkti (-2). Korotkov samuti palju mänguaega ei saanud ja tema arvele kogunes 2 punkti. Liigatabelis on Maaseik 40 punktiga esimene, Guibertin asub viimasel tabelireal 4 punktiga.

Türgi meistriliigas jätkub Robert Tähe ja Izmiri Arkase suurepärane hoog, lõppenud nädalal alistati 3:1 (25:20, 25:23, 21:25, 25:18) Ziraat Bankasi. Tähe arvele jäi 17 punkti (+12). Oliver Venno ja Istanbuli Galatasaray kaotasid 1:3 (21:25, 23:25, 25:14, 20:25) Maliye Piyangole. Venno arvele jäi 15 punkti (+8). Liigatabelis on Arkas 34,44 punktiga teisel kohal, Galatasaray on 29,14 punktiga neljas.

Poolas peeti karikavõistlusi ja Renee Teppan ning Belchatowi Skra jäid veerandfinaalis 0:3 (16:25, 19:25, 26:28) alla Kedzierzyn-Kozle Zaksale. Eestlasest diagonaalründaja arvele jäi 6 punkti (-3). Karikavõitjaks krooniti Zakza, kes alistas finaalis 3:1 Jastrzębski Węgieli.

Austrias teenis Markkus Keele koduklubi SK Posojilnica Aich/Dob 3:0 (25:17, 25:15, 25:17) võidu VBC TLC Weizi üle. Sidemängija Keel sai kirja täismängu ja tõi koguni 8 punkti (+7). Liigatabelis hoiab eestlase koduklubi 45 punktiga esikohta.

Itaalia esiliiga karikavõistluste poolfinaalis kaotas Kristo Kollo ja Henri Treiali koduklubi VBC Mondovi 1:3 (20:25, 27:29, 25:18, 19:25) Bergamole. Kollo arvele jäi 4 punkti (-1), Treial tõi 9 punkti (+5). Liigamängus teeniti aga 3:0 (25:18, 25:23, 25:23) võit Alessano üle, Kollolt selles mängus 9 punkti (+7), Treial tõi 11 punkti (+9). Liigatabelis hoitakse 37 punktiga oma divisjonis 39 punktiga esimest kohta. Naiste esiliigas sai Anna Kajalina tööandja Pinerolo 3:1 (29:31, 25:11, 25:19, 25:23) võidu Olbia naiskonna üle. Kajalina tõi 16 punkti (+9). Liigatabelis on Pinerolo oma divisjonis 20 punktiga seitsmes.

Tšehhis alistas Robert Viiberi koduklubi Odolena Voda 3:1 (25:21, 25:23, 21:25, 25:22) Zlini Fatra. Sidemängijana tegutsev Viiber tõi lisaks mängu juhtimisele ka 6 punkti (+1). Liigatabelis 20 punktiga 9. kohal.

Šveitsis teenisid võidulisa Kevin Saar ja Luzerni Volley, kui 3:0 (25:23, 25:23, 25:16) oldi üle Lausanne´ist. Liigatabelis hoitakse 19 punktiga neljandat positsiooni.