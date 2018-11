Nädal piiri taga: Eesti punktikahurid läksid Soomes vastamisi

Prantsusmaa meistriliigas said Martti Juhkami ja Tourcoing 2:3 (28:26, 21:25, 23:25, 25:20, 11:15) kaotuse Keith Puparti endiselt koduklubilt Arago de Sete´lt. Juhkami tõi 7 punkti (-1). Liigatabelis on Tourcoing 8 punktiga üheksas, kirjutab volley.ee. Esiliigas jätkavad võidukalt Ardo Kreek ja Pariisi Volley, saades 3:2 (25:18, 19:25, 25:23, 23:25, 17:15) jagu Saint Nazaire´st. Eesti koondise temporündaja arvele jäi 7 punkti (-1). Liigatabelis on Pariis jätkuvalt liidrikohal 19 punktiga.