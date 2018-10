Nädal piiri taga: Eesti koondise diagonaalid ja sidemängijad olid resultatiivsed

Soome naiste meistriliigas oli resultatiivne nädal nii Kertu Laagil, Nette Peidil kui Eliisa Peidil. Seejuures mängisid eestlannade koduklubid omavahel. Laak ja LP Salo Viesti kohtusid esmalt Eliisa Peidi koduklubiga LP Vampula ja said 3:2 (25:20, 20:25, 25:21, 21:25, 15:11) võidu. Laak tõi võitjatele koguni 31 punkti (+18), Peit kaotajatele 12 punkti (+9). Teises mängus alistas Salo 3:0 (26:24, 25:14, 25:23) Rovaniemi naiskonna, Laagilt 18 punkti (+12). Omvahel läksid vastamisi ka õed Peidid ja peale jäi Nette Peidi koduklubi LP Kangasala, saades 3:1 (25:19, 17:25, 25:23, 25:22) võidu. Nette Peit tõi võitjate parimana 28 punkti (+18), Eliisa Peit 5 punkti (+1). Liigatabelis on Kangasala 17 punktiga esimene, Salo sama arvu punktide juure teine ja Vampula 4 punktiga seitsmes. Liiga resultatiivsemate mängijate seast leiab nii Nette Peidi kui Laagi. Peit on esikohal geimides keskmiselt toodud punktidelt – 5,5 punkti geimis, Laak selles asrvestuses kolmas keskmiselt 5,12 punktiga. Laak on resultatiivseim punktide koguarvult – ta on seni toonud 123 punkti, Peit on selles arvestuses 121 punktiga teine.

Prantsusmaa meeste meistriliigas pidid Martti Juhkami ja Tourcoing vastu võtma 2:3 (25:21, 21:25, 20:25, 25:22, 9:15) kaotuse Narbonne´ilt. Juhkami arvele jäi 10 punkti (+2). Liigatabelis on Tourcoing 4 punktiga kaheksas. Prantsusmaa naiste meistriliigas alustasid Anu Ennok ja Liis Kullerkann ning nende koduklubi Nancy Vandoeuvre liigat 3:0 (25:18, 25:16, 26:24) võiduga St-Raphaeli üle. Ennokilt 10 punkti (+8), Kullerkannult 7 (+1). Nädala teises mängus jäädi aga 0:3 (21:25, 12:25, 17:25) alla Beziers´le. Ennok tõi 4 silma (-4), Kullerkann 5 (+2). Liigatabelis on Nancy 3 punktiga kaheksandal positsioonil.

Prantsusmaa meeste esiliigas said võidulisa Ardo Kreek ja Pariisi Volley, saades 3:0 (26:24, 26:24, 25:12) jagu Mendest. Kreek panustas võitu 10 punkti (+7). Pariis jätkab 9 punktiga liidrikohal. Naiste esiliigas sammub võidult võidule Kristiine Miileni, Kristel Moori, Polina Bratuhhina-Pitou ja Eliise Hollase ühine koduklubi Terville´i Florange. Viimati saadi 3:0 (25:17, 25:12, 25:22) jagu Harnesienist. Avageimis kaasa teinud Moor tõi 3 punkti (-1), teda tuli asendama Bratuhhina-Pitou, kelle arvele jäi 8 punkti (+3). Pärast vigastusepausi tegi esimese mängu kaasa Hollas, tuues pooleteise geimiga 3 punkti (+3). Miilen panustas kahe ja poole geimiga 8 punkti (+6). Liigatabelis jätkatakse 15 punktiga esikohal.

Rumeenias said Karli Allik ja Bukaresti Steaua linnarivaali Bukaresti CSMi vastu kirja 1:3 (18:25, 20:25, 25:20, 22:25) kaotuse. Allik seekord mänguaega ei saanud. Liigatabelis on Steaua 2 punktiga kaheksas.

Belgias oli võidukas Timo Tammemaa, Andri Aganitsa ja Keith Puparti tööandja Maaseiki Greenyard, olles tulemusega 3:2 (20:25, 25:18, 26:28, 25:20, 15:9) üle Meneni Par-kyst. Pupartilt 16 punkti (+11), Tammemaa panustas võitu 13 punktiga (+11), Aganits peab vigastusepausi. Dimitri Korotkov ja Guibertini Axis jäid 1:3 (21:25, 29:27, 17:25, 17:25) alla Aalsti Lindemansile. Korotkov tõi 10 punkti (+2). Liigatabelis on Maaseik 8 silmaga teisel kohal, Guibertin 1 punktiga kaheksas.

Belgia naiste meistriliigas sai Hanna Pajula ja Kaisa Bahmatsevi koduklubi Farciennes kirja kolm kaotust. 0:3 (18:25, 24:26, 16:25) jäädi alla Antwerpenile, 1:3 (25:23, 13:25, 16:25, 25:4) Michelbekele ja 0:3 (18:25, 17:25, 18:25) Oudegemile. Liigatabelis on Farciennes viimasel ehk 12. kohal.

Markkus Keel ja SK Posojilnica Aich/Dob alistasid Austria meistriliigas 3:1 (20:25, 25:15, 25:22, 25:20) Weizi. Keel tõi lisaks sidemängija põhitööle ka 4 punkti (+4). Liigatabelis on eestlase tööandja 12 punktiga liider. Juba kolmapäeval osaletakse Meistrite liiga teises eelringis, kus vastaseks Frankfurt. Seeria avamäng kaotati 0:3.