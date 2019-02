Nädal piiri taga: Cretu ja Rikberg juhtisid Resovia suure võiduni, punktikahurite hea hoog jätkub

Resovia alistas üllatuslikult 3:0 (25:17, 25:21, 25:21) liiga liidermeeskonna Kędzierzyn-Koźle Zaksa, kirjutab volley.ee. Zaksa polnud seni Poola liigas kaotusevalu tundnud. Viimasel ajal nii Poola liigas kui Meistrite liigas heas hoos olev diagonaalründaja Renee Teppan aitas Belchatowi Skra 3:1 (25:20, 21:25, 25:21, 25:19) võidule sidemängija Kert Toobali ja abitreener Rainer Vassiljevi koduklubi Lubini Cuprumi üle. Teppani arvele jäi võitjate edukaimana 21 punkti (+11), Toobal sekkus episoodiliselt. Liigatabelis on Belchatow 27 punktiga kuues, Resovia 23 punktiga kaheksas ja Lubin hoiab 17 punktiga 12. kohta. Medalimängudele pääseb Poolas kuus esimest meeskonda.

Edukas nädal oli Prantsusmaal mängivatel Eesti võrkpalluritel. Meeste meistriliigas andis Martti Juhkami korraliku panuse ja Tourcoing alistas 3:0 (25:21, 25:22, 25:14) Cannes´i. Eestlase arvele jäi 15 punkti (+11). Liigatabelis on Tourcoing 21 punktiga kümnes. Meeste esiliigas said Ardo Kreek ja Pariisi Volley 3:1 (25:16, 26:24, 21:25, 26:24) jagu Saint Nazare´i meeskonnast ja Pariis jätkab liigatabelis 47 punktiga kindlalt liidripositsioonil, Eesti koondise temporündaja tõi viimases kohtumises 14 punkti (+13). Hea päev oli ka naiste meistriliigas Nancy Vandoeuvre´i ridadesse kuuluvatel eestlannadel. Nancy alistas 3:0 (25:18, 25:14, 25:12) France Avenir 2024 võistkonna, Liis Kullerkann tõi 11 punkti (+9), Anu Ennok lisas 7 silma (+4). Hiljuti naiskonnaga liitunud Julija Mõnnakmäe pääseb platsile pärast üleminekuprotsessi lõppu. Liigatabelis on Nancy 25 punktiga kaheksas.