MÕISTATUS: miks legendaarne peatreener Laimons Raudsepp äkitselt Järvamaa võrkpalliklubist ikkagi lahkus?

Eesti võrkpalliliigas toimus esimene peatreenerivahetus, lootsi vahetajaks osutus Järvamaa. Tõsi, vangerdus ei pruugi olla lõplik.

Järvamaa Võrkpalliklubi teatas oma Facebooki lehel: "Järvamaa Võrkpalliklubi ja peatreener Laimons Raudsepp jõudsid üksmeelsele otsusele, et hetkel koostöö peatatakse. Peatreeneri kohustused võtab üle senine abitreener Villi Vantsi."

Kas treenerivahetuse tingisid tagasihoidlikud tulemused või miski muu? Mida tähendab, et koostöö peatatakse "hetkel"? Järvamaa hoiab Credit24 Balti liigas 4 võidu ja 10 kaotuse ja 14 punktiga kümnendat kohta. Kaheksas ehk viimane play-off'i viiv koht asub 12 silma kaugusel ehk sisuliselt on lootus kadunud.

"Pressiteade on olemas, rohkem ei ole mul midagi lisada. See on kõik. Rohkem omapoolseid kommentaare ma anda ei taha ega annagi. Aitäh!" lausus kidakeelne Raudsepp, kes end ümber rääkida ei lasknudki.

Ka Vantsi ei soostunud asja sisu lahkama. "Päris üllatav see ei olnud, aga valmis ma selleks uudiseks ka ei olnud. Palun ärge põhjuste kohta minult küsige. Leppisime kokku, et mina seda ei kommenteeri. Praegu otsime variante abitreeneri kohale, suure tõenäosusega täidab seda rolli meeskonna kapten Virko Vantsi," sõnas Vantsi, kes vihjas, et vangerdus ei pruugi olla lõplik. "Kui panite tähele, siis pressiteates on kasutatud väljendit "koostöö peatatakse"."

Ka klubi eestvedaja ja hing Veiko Tihemets rõhutas, et koostöö ei ole lõppenud, vaid peatatud. "See oli üksmeelne otsus. Võibolla on ta tagasi nädala pärast, võibolla kahe, võibolla play-off'iks," lausus Tihemets, kelle kummutas väite, nagu oleks põhjus viletsas mängupildis või maksmata palgas.

Milles põhjus ikkagi oli, jäigi arusaamatuks. "Leppisime kokku, et see, mida me täpselt rääkisime, jääb meie vahele," ei tahtnud Tihemets detaile avaldada.

Kelle initsiatiivil see vangerdus toimus? "Nagu ikka klubides ja ettevõtetes istutakse aeg-ajalt koos ja vahetatakse mõtteid. Siin polegi otseseid põhjusid ega initsiatiivi," ei osanud Tihemets küsimusele üheselt vastata. "Hetkel peatasime koostöö. Vaatame, kuidas läheb ja kuidas asjad kokku jooksevad."

Raudsepp on väga pikaaegne ja teenekas Eesti võrkpallitreener, kes on juhendanud Eesti esindusmeeskondi (Kalevit ja koondist) aastate 1981–1992 ja 1996–2000.

Järvamaa kohtub täna Balti liigas Tartu Bigbankiga.