MM-valikmängudeks valmistuvad Sinilõvid kaotasid kõige hapramas liinis veel ühe palluri

Nurgaründaja Taavet Leppik ei saa võrkpalli rahvusmeeskonda MM-valiksarjas ja maailmaliigas aidata, tema asemele kutsuti laagrisse Rauno Tamme.

Pärast Keith Puparti ja Martti Juhkami loobumist on nurgaründaja positsioon Eesti koondises vaat et kõige küsitavam. Kindel mees on mullu meeskonna liidriks tõusnud Robert Täht. Teise nurgaründajana loodab peatreener Gheorghe Cretu eritüübiliste Andrus Raadiku ja Kristo Kollo peale. Esimese trumbiks peaks olema rünnak, teisel servi vastuvõtt. Samas pole kumbki kaua koondise tasemel mänginud ja raske on ennustada, kui hästi nad sel tasemel hakkama saavad. Lisaks mainitutele kuulub koondisse veel noor Karli Allik.

Taavet Leppikul on probleem põlvega. Järgmistel nädalatel tegeleb ta raviga ja harjutab individuaalse kava alusel. „Kahju, me vajame teda,“ nentis koondise peatreener Gheorghe Cretu. „Kaks nädalat ei saa ta üldse hüpata. Loodame, et juuni lõpus on mängukorras. Hea uudis on see, et operatsiooni ei ole vaja. Meiega tehtud treeningute jooksul avaldas ta mulle muljet. Tal on häid omadusi ja ta on tubli harjutaja. Samas on vaja veel palju areneda, eriti füüsilise võimekuse osas.“