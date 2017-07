MM-piletit nooliv Eesti sai Valgevene üle raske võidu. Kas kiirustasime vahetustega?

Eesti võrkpallikoondis alustas Belgias Kortrijkis MM-valiksarja lisaturniiri 3:1 võiduga Valgevene üle.

Kuigi servivigu kogunes väga palju (juba avageimis 8!), võitis Eesti esimese geimi 25:20 ja teise 25:22. Kolmandas olime tükk aega tagaajaja rollis, lõpus kaotasime 21:25. Neljas geim siiski Eestile 25:23.

Kindlasti on mängujärgseks jututeemaks, kas peatreener Gheorghe Cretu kiirustas vahetustega. Kolmandas geimis tuli kohe alguses Oliver Venno ja Ardo Kreegi asemel platsile, kaotusseisu jäädes kutsuti puhkama ka Kert Toobal, kelle asemel tegutses selles geimis vend Andres. Neljandas geimis tuli Kert tagasi, kuid Teppan ja Tammemaa aitasid Eesti võiduni.

Üheks soosikuks peetud Saksamaa kaotas üllatuslikult Hispaaniale 1:3, võõrustaja Belgia sai 3:1 võidu Slovakkia üle.

MM-VALIKSARI: EESTI - VALGEVENE A. Pihlad: See on vôit. rainer: Krt meie treener on meid nii kaugele viinud mc Wolle: Nii lihtne see mäng ongi, hea et nii läks! Jorman: Jeeeee! Eesti! Märt Roosna: 25:23. Kuklinski lööb auti. Kogu Valgevene tiim apelleerib blokipuutele, aga seda ei näidata. Eesti võitis 3:1. Simon: Milleks peatreeneri siis kohe välja vahetada? Ramon: Eesti treener põles läbi v? Miks Kreek seisab väljaku kõrval Märt Roosna: 24:23. Aganitsa rünnak! mc: Peatreener tuleb Eestil välja vahetada. Märt Roosna: 23:23. Täht lööb palli maha. Ja läheb servima... Märt Roosna: 22:23. Valgevene rünnak. Märt Roosna: 22:22 Täht! Sass: viimati saadi vist Serbia käest 2:0 eduseisust kotti, loodame, et see ei kordu kalake: Miks. Venno ei mängi. jah: paistab, et MM unistus kustub esimese mänguga...oleme kõikumas mänguga räägib kommentaator, krt oli vaja vahetada pool meeskonda välja kui asi jooksis ja juhiti Märt Roosna: 21:22. Märt Roosna: 21:21. Valgevene blokk võrgus. Märt Roosna: 20:21. Miskevitši serviviga. Märt Roosna: 19:21. Ja nüüd Täht, viies geim läheneb... Märt Roosna: 19:20. Teppan lööb pikalt auti. Aare: Jah ei tea kas saal on umbne või mis viga,et mehe täna nii ei ela Märt Roosna: 19:19. Täht blokki. Märt Roosna: 19:18. Tammemaa! Märt Roosna: 18:18. Teppanilt serviviga. Märt Roosna: 18:17. Tammemaa näpublokk! Saab keskmise sõrme ette vastaste hanitusele. Märt Roosna: 17:17. Teppan toob rünnakul vajaliku punkti juurde. Märt Roosna: 16:17. Kuklinski serviäss. Oh jah... Märt Roosna: 16:16. Busel teeb võrgu keskel, mis ise tahab, jälle lööb palli maha. Märt Roosna: 16:15. Teppan raiub blokist auti. Märt Roosna: 15:15. Kuid teine serv maandub võrgus. Märt Roosna: 15:14. Tähe äss! Märt Roosna: 14:14. Täht! Sass: närvikava on nõrk Märt Roosna: 13:14. Kuklinski blokist auti. Märt Roosna: 13:14. Kuklinski blokist auti. Märt Roosna: 13:13. Teppani rünnak blokist auti. Märt Roosna: 12:13. Miskevitši rünnak. Märt Roosna: 12:12. Täht nurgast. Märt Roosna: 11:12. Tammemaa auti. No mis nali see on? Märt Roosna: 11:11. Panasenko keskelt. Märt Roosna: 10:11. Buseli serviviga. Märt Roosna: 10:10. Tammemaa lööb tühja võrgu kohalt auti. treener: läheb viiendasse. tuleb huvitav turniir. praeguse mängu pealt pakun eestile kohta alates neljandast. Märt Roosna: 10:9. Ilus punkt! Teppan tõstab platsi äärest üle pea alt ja Täht lajatab täpselt küljejoonele. Märt Roosna: 9:9. Busel keskelt. Märt Roosna: 9:8. Aganits! Märt Roosna: 8:8. Raadiku kaks pauku ei jää maha, kolmas löök läheb auti. Raske hetk. "Rahu!" hüüdis Kert Toobal üle väljaku. Märt Roosna: 8:7. Taas Kuklinskilt punktivääriline toks. Märt Roosna: 8:6. Kuklinski toksab Teppani käest auti. Märt Roosna: 8:5. Vabandame, saalis on probleemid internetiga. Märt Roosna: 7:4. Valgevene viga. Märt Roosna: 6:4. Tammemaa eksib servijoonel. Märt Roosna: 6:3. Toobal Topsiku blokipoiss! Märt Roosna: 5:3. Valgevene serviviga. Märt Roosna: Ikka vähem. 3:2 annab 2 punkti, 3:1 ja 3:0 3. Aga esmalt loetakse võite, alles siis punkte. Märt Roosna: 4:3. Täht teeb fenomenaalse nurgaga löögi kolme meetri alasse. uudishimulik: Kas 3-2 võit annab vähem punkte või võit on võit? Märt Roosna: 3:2. Teppan lööb palli blokist auti ja viskab vastastele pilgu. Märt Roosna: 2:2. Miskevitši hanitus. Märt Roosna: 2:1. Audotšanka lööb kümme meetrit auti. treener: vahetused olid omal kohal - vahetusmehed ei näidanud ei paremat ega halvemat mängu, meeskondlik tasapaks sebimine. Märt Roosna: 1:1. Tammemaa rünnak. Platsil siis tagasi Kert Toobal, aga endiselt Teppan ja Tammemaa, Märt Roosna: 0:1. Teppan lööb blokki. Mio: Võidab see kes teeb vähem servivigu No: olgem ausad - ikka väga kole mäng...nüüd krt jalad kõhu alt välja Uno: Keegi võiks neile selgitada, et võrku või auti servides punkti ei anta Raimo: Mismoodi sellise mänguga Belgiale vastu hakatakse? Sellise mänguga tuleb tunnikest mängu ja lõppeb 3:0 Belgia võiduga. mc: Avo Keel ei oleks kindlasti vahetustega torkinud. Märt Roosna: Eks selle kohtumise järel on peamine jututeema, kas oli vaja vahetustega torkida. Loodame, et võit tuleb ikka koju. Meie koju siis. Tomm: Eesti vigadega kimpus nagu Kaia Kanepi Märt Roosna: 21:25. Valgevene vähendab kaotusseisu 1:2le. mc: Meie mehed ei oska kohe üldse servida. Märt Roosna: 21:24. Valgevene serviviga. Märt Roosna: 20:24. Tammemaa serviviga. Märt Roosna: 20:23. Teppan suudab kahese bloki ja võrgu vahele palli taguda. Märt Roosna: 19:23. Raadiku serviviga. Mul on ausalt öeldes lugemine sassis... Märt Roosna: 19:22. Valgevene serviviga. Märt Roosna: 18:22. Teppani serviviga. Märt Roosna: 18:21. Miskevitši serviviga. Märt Roosna: 17:21. Märt Roosna: 17:20. Toobal-Aganits liin toimib. Märt Roosna: 16:20. Miskevitš. treener: täna ei paista seda vaimset ega füüsilist värskust kusagilt. loodame, et tuleb. see esimene tuleb vähemalt 3:1 ära võtta. Märt Roosna: 16:19. Täht! Märt Roosna: 15:19. Kurat! Pall oli meil juba käes, kuid Toobal tegi Tähele söötes sooja palli. Kahju. Märt Roosna: 15:18. Välkkiire liigutus Toobalilt ja punkt on meie. Ilus hani! Tomm: Veel punkt ja valgevenelased värisevad Märt Roosna: 14:18. Miskevitši rünnak. Märt Roosna: 14:17. Tammemaa rünnak taas. Märt Roosna: 13:17. Märt Roosna: 13:16. Eesti kolmene blokk, kirja läheb vist Tammemaale. Märt Roosna: 12:16. Tammemaa! Kõrgelt! Volli: See geim läinud arvatavasti, cretu peabki 2-3 põhimeest pingile võtma, et neljandas geimis meestel pea selge oleks. Märt Roosna: 11:16. Miskevitši rünnak. Märt Roosna: 11:15. Valgevene vastab samaga. Märt Roosna: 10:15. Andres Toobali serviviga. Märt Roosna: 10:14. Miskevitš auti. No: tooge ometi Venno tagasi! Lõpuks tuleb hoopis lisageim ja sinna läheb rohkem energiat, kui lihtsalt 3-0 Märt Roosna: 9:14. Teppani rünnak. Tomm: Vennot tagasi vaja Märt Roosna: 8:14. Raadik ei suuda rasket tõstet lahendada. Platsile tuleb Andres Toobal. Märt Roosna: 8:13. Teppani hanitus lükatakse meie poolele maha. hants: Wollel tuleb ise vaevaliselt Märt Roosna: 8:12. Miskevitši hanitus jääb maha. Kas tänane õhtu venib pikemaks? Märt Roosna: 8:11. Raadik tabab vastase blokki. Märt Roosna: 8:10. Tähe rünnak. No: Oli siis neid vahetusi vaja... Märt Roosna: 7:10. Audotšanka rünnak. Eesti time-out. Märt Roosna: 7:9. Valgevene blokk peab. Märt Roosna: 7:8. Miskevitši hanitus jääb maha. Märt Roosna: 7:7. Märt Roosna: 6:7. Teppan blokki. Märt Roosna: 6:6. Panasenko serviviga. Märt Roosna: 5:6. Märt Roosna: 5:5. Raadiku rünnak Märt Roosna: 4:5. Audotšanka rünnak. Märt Roosna: 4:4. Ja asi läheb hästi - Raadiku blokk! Märt Roosna: Täpsustan: kohe geimi alguses oli sisse pandud Tammemaa, nüüd sai võimaluse ka Teppan. Märt Roosna: 3:4. Täht! Märt Roosna: 2:4. Miskevitš servib auti. Märt Roosna: 1:4. Märt Roosna: 1:3. Venno tabab blokki. Märt Roosna: 1:2. Raadik lööb blokki. Kristofer: Eesti jätka samas vaimus väga super Märt Roosna: 1:1. Vahetusi tehtud ei ole. Märt Roosna: Oli teada, et avamängus Eesti ilumängu näidata ei suuda. Vaja on saada hea võistlusmängu tunnetus tagasi ja lihtsalt võtta võit. Kui Eesti võidab 3:0, tõuseme esimese vooru järel liidriks. Wolle: küll tuleb vaevaliselt Märt Roosna: 25:22. Täht - ilusalt, kõrgelt ja mis kõige tähtsam: püüdmatult! Eesti juhib 2:0. Näis, mida treenerid otsustavad. Märt Roosna: 24:22. serg: Uskumatu praegu valed servid 14 😮🤔 Märt Roosna: 24:21. Tšarapovitš raiub auti. Märt Roosna: 23:21. Raskel hetkel toidab Venno rünnak. Märt Roosna: 22:21. Kurat! Kreek tabas Buseli blokki. Märt Roosna: 22:20. Kuklinski lööb servi pikaks. Märt Roosna: 21:20. Kuklinski lööb Raadiku kätest auti. Villu: Eesti, Eesti! Märt Roosna: 21:19. Pikk-pikk pallivahetus, mille lõpetab Valgevene blokk. Mis on võrgus! Märt Roosna: 20:19. Kuklinski punkt. Tundub, et vara hõiskasime ja hakkasime laskmata karu nahka jagama. See geim pole sugugi veel võidetud. Märt Roosna: 20:18. Valgevene äss. Seen: Putavikublokk romm: arvan sama Märt Roosna: 20:17. Tähe serviviga. nr 14. Märt Roosna: 20:16. Valgevene kingib punkti serviveast. Ega nad paremad ole :) Märt Roosna: 19:16. Märt Roosna: Mina arvan, et Cretu võiks teise geimi järel näiteks Vennole puhkust anda. Teppani sissetulek pole väga riskeeriv samm. Märt Roosna: 19:15. Aganitsa rünnak. Märt Roosna: 18:15. Raadik saab kaitses käe alla, kuid Aganits ei suuda nii kiirelt reageerida. Märt Roosna: 18:14. Toobali blokk! romm: tuleb paugutada serviga Märt Roosna: 17:14. Märt Roosna: 16:13. Ma ei tea nüüd täpselt kuidas, aga Kreek lööb palli bloki vahelt meetrisse maha. Märt Roosna: 15:13. Vennolt serviviga. Nr 13. Kuklinski: Servivigu tuleb küll vähe liiast, nii edasi anname pm geimi jagu punkte ära Märt Roosna: 15:12. Venno rünnak. Märt Roosna: 14:12. Tähe paneb nüüd (palliga ikka) Kuklinskile tou vastu molu. veiko: Ma usu ees tisse 😁 Märt Roosna: 13:12. Nüüd hanitab Raadik. Märt Roosna: 12:12. Audotšanka rünnak. Märt Roosna: 12:11. Aganits näitab "tempohanituse" kõrgpilotaaži. Märt Roosna: 11:11. Tähe serviviga. Meie nr 12... Märt Roosna: 11:10. Venno löök. Tomm: Ikka vara veel Märt Roosna: 10:10. Osavad on need vastased. Kuklinski sudib kuidagi palli õieti löömata meie poolele. Märt Roosna: 10:9. veiki: Kindlasti peaks andma Märt Roosna: 9:9. Marozau keskelt. Märt Roosna: 9:8. Kreegi löök ei jää maha, kuid paneb kohe bloki. Märt Roosna: 8:8. Märt Roosna: Küsimus suurele ringile: kas kui läheme 2:0 ette, peaks treener hakkama põhimeestele - ühele või kahele - puhkust andma? Märt Roosna: 8:7. Venno rünnak. Märt Roosna: 7:7. Ja servivea teeb seekord.... Venno. 11. Märt Roosna: 7:6. Raadik lõpetab pika pallivahetuse. Märt Roosna: 6:6. Sisse vahetatud Audotšanka saab kohe käe valgeks. Märt Roosna: 6:5. Venno rünnak. Märt Roosna: 5:5. Tähe pommserv ei mahu piiridesse. Meie kümnes viga. Märt Roosna: 5:4. Täht näitab rünnakuvõimsust - sellest käest ikka tuleb pauku, pall lendab läbi bloki. Märt Roosna: 4:4. Märt Roosna: 4:3. Miskevitš lööb auti. Märt Roosna: 3:3. Miskevitš lööb palli maha ja valgevenelased kütavad üksteist möiretega ülese. Märt Roosna: 3:2. Tähe rünnak. Märt Roosna: 2:2. Ja Raadik servib võrku. Meie üheksas... Märt Roosna: 2:1. Kreek näitab nüüd ka rünnakuoskust. Oskab küll! Märt Roosna: 1:1. Buseli temporünnak. Märt Roosna: 1:0. Kreek saab blokis käe valgeks. Märt Roosna: Teine geim algab, Eesti jätkab sama koosseisuga. Märt Roosna: 25:20. Venno löök lõpetab geimi. Eesti juhib 1:0. Märt Roosna: 24:20. Kreegilt serviviga. Kaheksas. Lõhnab koondise "isikliku rekordi" järele. Aga peaasi, et me juhime! Märt Roosna: 24:19. Aga heastab ise kohe hea tagaliinirünnakuga. Märt Roosna: 23:19. Raadikult serviviga. Meie seitsmes. Märt Roosna: 23:18. Venno poolpehme löök jääb maha. Märt Roosna: 22:18. Märt Roosna: 22:17. Märt Roosna: 22:16. Seekord "killib" ta Valgevene võimaluse, servides võrku. Kaurts: Kuklinski oli ka kunagi kurikuulus killer Märt Roosna: 21:16. Kuklinski hanitab. Märt Roosna: 21:15. Aganits lahendab olukorra hanitusega. Märt Roosna: 20:15. Kuklinski rünnak. Märt Roosna: 20:14. Tähe servipomm toob punkti. Märt Roosna: 19:14. Aganits vajutab ülevalt alla nagu 207sentimeetrine mees võibki. Märt Roosna: 18:14. serg: Ootan,et voidame.Go Eesti Märt Roosna: 18:13. Täht jookseb teisele poole võrku palli päästma ja päästabki! Miskevitš lööb auti. Märt Roosna: 17:13. Aga teeb servivea. Kas käib mingi omavaheline servivigade konkurss? Märt Roosna: 16:13. Hmalovski lööb osavalt blokist auti. Märt Roosna: 16:12. Aganits hiilgab esmalt blokis ja siis lööb ise palli punktiks. Märt Roosna: 15:12. Märt Roosna: 14:12. Raadikult serviviga. Number kuus. Märt Roosna: 14:11. Miskevitš lööb auti. Märt Roosna: 13:11. Venno rünnak. Märt Roosna: 12:11. Toobali tõste ei jõua Kreegini ja pall kukub maha. Märt Roosna: 11:10. Aganitsa serv läheb imenapilt auti. Viies serviviga juba... Märt Roosna: 11:9. Valgevene ründab auti. Märt Roosna: 12:10. Venno haamerdab palli põrandasse. Märt Roosna: 10:9. Sidemängija Haramõkin eksib servijoonel. Märt Roosna: 9:9. Raadik lööb blokki. Märt Roosna: 9:8. Kuklinski rünnak. Märt Roosna: 9:7. Tähelt hea serv, Valgevene teeb rünnakuvea. Märt Roosna: 8:7. Tähe löök. Märt Roosna: 7:7. Ka Toobali planeeriv serv maandub audis. Märt Roosna: 6:7. Aga teeb servivea otsa. Märt Roosna: 6:6. Hmalovski rünnak. Märt Roosna: 6:5. Aganitsa blokk! Märt Roosna: 5:5. Valgevene blokk võrgus. Märt Roosna: 4:5. Raadikult serviviga. Meie kolmas juba! Märt Roosna: 4:4. Raadiku pomm ülevalt alla äratab tiimikaaslased ja tõmbab publiku käima. Märt Roosna: 3:4. Venno servib võrku. Märt Roosna: 3:3. Venno saab rünnakul käe valgeks. Märt Roosna: 2:3. Kuklinski äss. Märt Roosna: 2:2. Toobal teeb ilusa ühekäetõrje, kuid Kreegi blokist lüüakse siiski auti. Märt Roosna: 2:1. Aganits keskelt. Märt Roosna: 1:1. Pehmet servi lööv Täht tabab võrku. Märt Roosna: 1:0. Kuklinski lööb auti. Märt Roosna: Hümnid kuulatud, läheb asjaks! Pealtvaatajaid on umbes 50, eestlasi umbes 15. Saalis kõlab: "Eesti-Eesti!" Märt Roosna: Kohtumine algab umbes 21.10. Eesti algkooseisus üllatusi ei ole: Kert Toobal, Oliver Venno, Robert Täht, Andrus Raadik, Ardo Kreek, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg. Märt Roosna: Väike vihmasadu muutis temperatuuri Lange Munte hallis veidi paremaks, kuid endiselt on see talumatu. Märt Roosna: Halli on jõudnud ka kuus selgelt eristatavat Eesti fänni. Au neile, et nad selle tee ette võtsid! Tegelikult peaks eestlasi siia jõudma märksa rohkem, turniiri passe on möödud üle 40. Märt Roosna: Mida on turniir siiani näidanud? Saksamaa pole see Saksamaa, mis eelmisel MMil pronksi sai. Slovakkia pole parimas koosseisus, kuid Belgial oli nendega avageimis tegemist. Hispaaniat on Eesti tänavu kolm korda võitnud, kuid see ei garanteeri neljandat võitu. Peaasi on täna vältida Saksamaa saatust ja alustada turniiri kas või väga inetu võiduga. Ilusat mängu ei oskagi oodata, sest Eesti pole väga ammu mänginud, teatavasti sõprusmänge turniiri eel ei peetud. olo kaka: Saksamaa ja Hispaania vaheline mäng näitas, et Saksamaa on haavatav. Märt Roosna: Olemas! Esimene suur üllatus sündinud. Hispaania võidab neljanda geimi 25:19 ja mängu 3:1. Soosik Saksamaa pani end keerulisse olukorda. Nüüd hakkab Eesti meeskond sooja tegema. Märt Roosna: Ja lõhnabki üllatuse järele, Hispaania juhib neljandas geimis 20:15. Märt Roosna: Hispaania tuleb kolmandas geimis kaotusseisust välja ja võidab 25:22. Üldseis neile 2:1. Eesti mängu algus võib selle kohtumise venimise korral edasi lükkuda. Märt Roosna: Publikuhuviga turniir ei hiilga. Belgia ja Slovakkia kohtumisel oli ametliku statistika põhjal 400 inimest, tegelikult ilmselt veel vähem. Näis, palju Eesti fänne nädala sees kohale jõuab. Märt Roosna: Loe ka, mida arvab Valgevene koondise treener meie tiimist. http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/delfi-belgias-valgevene-ninamees-avaldas-mis-on-eesti-vorkpallikoondise-ainuke-norkus?id=78921554 Märt Roosna: Teine geim Saksamaale 26:24 ja seis viigis 1:1. Märt Roosna: Avakohtumises sai Belgia 3:0 võidu Slovakkia üle, ehkki oli esimest geimi maha mängimas. Juhiti kaheksa punktiga, kuid vastased jõudsid viigini 24:24. Märt Roosna: Tere, tore võrkpallipere! Tervitused Lange Munte hallist, mis on ülipalav. Higi tilgub ojadena ka pealtvaatajatel ja ajakirjanikel. Hetkel käimas Saksamaa ja Hispaania kohtumine. Hispaanlased võitsid üllatuslikult avageimi 25:17.

Kogu turniiri hinnates nimetas rahvuskoondise kapten Kert Toobal meie peamiste konkurentidena alagrupi võidule tänavu Maailmaliiga esimeses tugevusgrupis seitsmenda koha saanud Belgiat ja eelmise MM-i pronksmedalist Saksamaad. „Belgia mängib kodus ja nad näitasid väga head mängu Maailmaliiga esimeses tugevusgrupis. Saksamaal on võrreldes Maailmaliiga koosseisuga mehi juurde tulemas,” rääkis Toobal. „Slovakkial on kindlasti kvaliteeti päris palju, ka Hispaania ja Valgevene on sellised meeskonnad, kes tahavad meie poolt täielikku keskendumist ja head mängu, et neid võita. On selge, et ühtegi lihtsat vastast Belgias olema ei saa,” lisas kapten.

2018. aasta maailmameistrivõistluste Euroopa tsooni 3. valikringi turniir

19. juuli (kellaajad Eesti aja järgi)

16:00 Belgia – Slovakkia

18:30 Hispaania – Saksamaa

21:00 Valgevene – Eesti

20. juuli

16:00 Slovakkia – Saksamaa

18:30 Belgia – Valgevene

21:00 Eesti - Hispaania

21. juuli

16:00 Valgevene – Slovakkia

18:30 Hispaania – Belgia

21:00 Saksamaa – Eesti

22. juuli

16:00 Valgevene – Hispaania

18:30 Slovakkia – Eesti

21:10 Belgia – Saksamaa

23. juuli

16:30 Hispaania – Slovakkia

19:00 Saksamaa – Valgevene

21:40 Eesti – Belgia