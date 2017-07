Mis saab Cretu tiimist?

Koondise füüsilise ettevalmistuse treener Mirko Fasini võib järgmisel hooajal aidata Tallinna Selverit.

Eesti Päevaleht kirjutas eelmisel nädalal, et võrkpallimeeskonna peatreener Gheorghe Cretu pole algavaks klubihooajaks uut tööandjat leidnud ega otsigi. Varem Poola klubis Lubini Cuprumis leiba teeninud rumeenlane on otsustanud sügisel puhata, võimalusel tuleb koos perega Eestisse elama. Aga kui hooaja käigus avaneb huvitav väljakutse, on valmis tagasi rongile hüppama. Soovitavalt koos oma tiimiga. Aga millised on üldse nende meeste plaanid?

Tallinna Selveri president Mihkel Roosme kinnitas huvi Fasini teenete vastu ja ta usub, et koostöö osas jõutakse kokkuleppele. Eesti meistri senine jõusaalitreener Indrek Verro siirdub koos endise peatreeneri Rainer Vassiljeviga Šveitsi Schönenwerdi klubisse. Selveri uus loots on lätlane Austris Stals.

Juba alates 2005. aastast Eesti koondist aidanud statistik Alar Rikberg pole edasise suhtes otsust langetanud. Poola liigas Cuprumis kõva karastuse saanud ja oma valdkonnas maailma tippu kuuluv mees ei välistanud Eestis tavatöö otsimist ja võrkpalliga lõpparve tegemist.