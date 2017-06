Millised on võrkpallikoodise võimalused saada Maailmaliigas finaalturniirile?

Maailmaliiga kolmandas divisjonis pääseb finaalturniirile alagrupiturniiride kolm paremat, neile lisandub korraldaja Mehhiko. Taiwani 3:2 võitnud ja Tuneesiale 1:3 kaotanud Eesti hoiab tosina tiimi hulgas üheksandat kohta.

Kõik võistkonnad kolmandas divisjonis omavahel läbi ei mängi, iga tiim osaleb kahel nelja liikmega alagrupiturniiril. Seega maksimaalselt on võimalik koguda kuus võitu. Võistkondi järjestades arvestatakse esmalt võitude arvu, alles seejärel teenitud punkte.

Kahe vooru järel jätkavad täiseduga Hispaania, Saksamaa ja Montenegro. Mullusel hooajal jooksis Final Four’i jõudmise piir neli võitu saanud meeskondade vahelt. Sloveenia ja Kreeka kogusid viis võitu, nelja võiduga sai edasi ka Taiwan, samas Montenegro jäi nelja võidu ja 12 tabelipunktiga esimesena välja. Aga pole välistatud, et tänavu saab edasi üksnes viie ja kuue võiduga.

Seega täna õhtul kell 21 algav mäng Montenegroga on ülimalt oluline. Kui sealt saaks võidu kätte, võiks kodusele turniirile vastu tulla hea enesetundega: kõik on võimalik ja meie endi kätes. Kaotuse korral jääb edasipääsuks vaid teoreetiline šanss, mis sõltub sellest, kuidas teised riigid omavahel mängivad. Järgmise nädala koduturniiril on Eesti vastasteks Katar (kus mängib tavapäraselt „kodustatud“ välismaalasi, näiteks Brasiiliast), Venezuela ja Kreeka.

Maailmaliiga 3. divisjoni mängud:

Bijelo Polje turniir

Eesti – Taiwan 3:2

Montenegro – Tuneesia 3:2

Eesti – Tuneesia 1:3

Montenegro – Taiwan 3:1

Barcelona turniir

Katar – Kreeka 3:0

Hispaania – Mehhiko 3:0

Mehhiko – Kreeka 3:1

Hispaania – Katar 3:1

Frankfurti turniir

Austria – Venezuela 3:0 (Venezuela ei jõudnud õigeks ajaks kohale, neile määrati tehniline kaotus)

Saksamaa – Kasahstan 3:0

Venezuela – Kasahstan 3:1

Saksamaa – Austria 3:1

Järgmisel nädalal mängitakse Tallinnas (Eesti, Katar, Kreeka ja Venezuela), Tuneesias (Tuneesia, Taiwan, Kasahstan, Montenegro) ja Austrias (Austria, Saksamaa, Mehhiko, Hispaania).

Maailmaliiga 3. divisjoni pingerida:

1. Hispaania 2 võitu (6 punkti)

2. Saksamaa 2 (6)

3. Montenegro 2 (5)

4. Tuneesia 1 (4)

5. Austria 1 (3)

6. Katar 1 (3)

7. Mehhiko 1 (3)

8. Venezuela 1 (3)

9. Eesti 1 (2)

10. Taiwan 0 (1)

11. Kreeka 0 (0)

12. Kasahstan 0 (0)

Esmalt loetakse võite, siis punkte, siis võidetud-kaotatud geimide suhet, siis võidetud-kaotatud mängupunktide suhet ning alles siis arvestatakse omavahelisi mänge.