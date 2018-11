Milline võit! Cretu ja Rikberg tulid lootusetust seisust välja ja seljatasid kolmekordse maailmameistri

Avavooru üllatuspommi lõhkas Asseco Resovia. Esiteks meenutame, et klubi on Poola liigat alustanud kohutavalt: ühe võidu ja kaheksa kaotusega hoitakse eelviimast kohta. Esimese nelja kaotuse järel toimus vahetus treeneripingil ning meeskonnaga liitusid Cretu ja Rikberg.

Sada Cruzeiro on kolmekordne klubide MMi võitja (2013, 2015, 2016) ning brasiillasi peeti ka tänavu Kaasani Zeniti ja Lube kõrval üheks suursoosikuks. Rzeszow kaotas esimese geimi 23:25, seejärel võitis järgmised (25:18, 25:23) ja juhtis ka neljandas. Ometi mängiti lõpp maha ja kui viiendas geimis oldi kaotusseisus 11:14, teatas otseülekannet kommenteerinud reporter, et päästa pole enam midagi. Aga ei! Thibault Rossardi imelise serviseeria abil tegi Resovia pöörde ja võitis geimi 17:15 ning mängu 3:2! Rossard tõi võitjatele 22 silma, sama suutis kaotajate leeris Evandro.

Varem peetud B-grupi mängus võitis Trentino (Itaalia) kindlalt 3:0 (19, 15, 19) Ardakani Khatamit (Iraan). Seega tundub, et Iraani klubi on sellest seltskonnas üks nõrgemaid ja Resovial on kõik võimalused pääseda poolfinaali.

Teppan veel kätt valgeks ei saanud

Füüsiliselt võimsamal Lubel, mis toetub Kuuba palluritele ja mida dirigeerib Brasiilia koondise sidemängija Bruno, läks Belchatowi vastu vaja viit matšpalli, et võit lõpuks kätte saada. Avageimi võitis Itaalia klubi 25:21, teise Skara 25:21, järgmised kuulusid siiski Lubele 25:21 ja 27:25. Hea hoos olnud diagonaalründaja Mariusz Wlazly ja nurgamees Artur Szalpuk tõid võõrustajatele võrdselt 18 punkti, kuubalane Yolandi Leal oli Civitanova meeskonna resultatiivseim 16 silmaga.