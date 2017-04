Miks valiti võrkpallikoondisse just 22 mängijat, kui 1. mail alustavad laagrit 15-16 meest?

Ilmselt on nii mõnelgi spordisõbral tekkinud pärast eilset Eesti võrkpallikoondise kandidaatide selgumist küsimus, miks kuulutati hetkel välja 22 mängija nimed, kui juba järgmisel nädalal on teada lõplik valik, kuhu pääseb 15-16 mängijat.

Palusime nimekirja väljakuulutamise ajastamist ning koosseisu suurust kommenteerida koondise statistikul Alar Rikbergil.

"Eile oli Maailmaliigas mängijate ülesandmise tähtaeg ja seetõttu tulid paljud koondised välja ka esialgse koosseisuga. Miks 22 mängijat? Sest MM-valikturniirile võib üles anda 22 ja Maailmaliigasse 21 mängijat. Hiljem saab näiteks mõne põhivalikusse kuuluva mängija vigastuse korral tuua meeskonda uue mehe, kes esialgu kaasatud polnud," põhjendas Rikberg.

Tema sõnul sõltub järgmisel nädalal selguva lõpliku koosseisu suurus sellest, kui pikaks kujuneb Timo Tammemaa ja Kert Toobali hooaeg vastavalt Prantsusmaa kõrg- ja esiliigas.

"Lõplik number selgub jooksvalt, kui näeme, kui kaugele Tammemaa ja Toobal koduklubidega jõuavad. Võimalik, et laagrisse tuleb kaasata nii kolmas sidemängija kui ka viies temporündaja," lisas Rikberg.

Rikbergi sõnul kuulub tänavuse koondise ilmselt kõige huvitavam nimi, 30-aastaselt rahvusmeeskonna eest debüüti teha ihkav Andrus Raadik suure tõenäosusega ka treenerite lõplikusse valikusse.

"Andrus tegi Soomes väga hea hooaja (Raadik püstitas Pielavesi Sampo ridades liiga uue punktirekordi - toim) ja me usume, et temast oleks koondisele suur kasu. Kui jalavigastus, mis Raadikule viimasel ajal muret on hakanud tegema, tõsiseks ei osutu, on ta kindlasti lõplikus koosseisus," kinnitas Rikberg.

Eesti võrkpallimeeskond hakkab MM-valikturniiriks valmistuma 1. mail Tallinnas.