Miks Toomas Varal jäi Selveri auks litritega ilutulestik tegemata

Tartu Bigbank võitis võrkpalli finaali neljandas matšis Tallinna Selverit 3 : 0 ja venitas seeria pikemaks.

Selver oli võitnud Eesti meistrivõistluste finaalseeria kolm eelmist kohtumist ja lava oli valmis seatud tiitli vormistamiseks. Audentese spordihallis oli küllaltki palju publikut, võrkpalliliidu turundusboss Toomas Vara oli selga tõmmanud silmipimestavalt kauni livree ja tema kotist pungitasid välja konfetikahurid, millega meistrite auks vinge litrisadu korraldada. Alaliit pidigi Selveri võiduks igal juhul valmis olema ja medalid-diplomid-karikad välja otsima. Ka ala asjatundjad eeldasid, et seeria saab Tallinnas läbi.

Kuid võta näpust! Bigbank ei tahtnud minna ajalukku esimese klubina, kes kaotab finaalseeria nulliga, ja meeskondlikumalt tegutsedes loovutati väljaku peremeestele punkte võrdlemisi kadedalt: 20, 24 ja 22. Mida tegid tartlased seekord paremini ja kus tallinlased näppu lõikasid?

1. Eduseis uinutas

Kui varasemates kohtumistes on Selver suuremat vaimujõudu näidanud, siis seekord oli just Bigbank täis bravuuri, otsustavust ja emotsioone. Selver tegutses selgelt isutult, äraootavalt. „Selveri mehed arvasid, et on juba meistrid, ja tulid üleolevalt mängima,” pakkus Tartu libero Rait Rikberg, kelle sõnul Tartu tegutses pingevabalt. „Võit tuli iseloomu ja emotsiooni pealt,” nõustus eakama kaaslasega sidemängija Robert Viiber. „Meil oli selg vastu seina.”

Selveri pallurid ei tunnistanud otsesõnu, et mõtted olid juba tähistamisel, kuid keskendumisraskusi võis aimata. Meeskonna mängiva mänedžeri Tauno Lipu sõnul ei mõelnud ta enne siiski tiitlivõidu tähistamise peale ega olnud peopaika broneerinud.

2. Treeneri liigne kannatlikkus

Selver alustas rünnakut hambutult, pallid ei jäänud kuidagi maha. „Nad kasutasid hästi oma keskmisi mehi, meil võttis strateegiaga harjumine aega. Olime hädas oma rünnakuga,” nõustus Selveri diagonaalründaja Lincoln Williams. Avageimis oli tiitlikaitsja rünnaku resultatiivsus koguni 21%, mängu lõpuks kasvas see 33%-ni.

Eriti hädas oli siiani finaalseerias tulemuslikult tegutsenud nurgaründaja Oliver Orav. Esimeses geimis realiseeris ta rünnakul kümnest tõstest ühe, teises kuuest null, kolmandas kahest null… Alles siis asendas Selveri juhendaja Rainer Vassiljev ta Rauno Tammega. Kokku jäid Oravast protokolli maha kahvatud näitajad: kaks punkti, efektiivsusnäit –5, rünnak 5,6% (!). Vassiljev hoidis Oravat sees ilmselt seetõttu, et tema servi vastuvõtt oli hea. Kannatlikkus ongi Vassiljevi käekirjale omane ja varasemates mängudes on see ka edu toonud, kuid seekord tulnuks vahetus teha varem.

3. Viiberi resultatiivsus

Sidemängija Viiber tegutses väga resultatiivselt ja mõjutas tugevasti kohtumise kulgu: rünnakul realiseeris viiest neli, kaks punkti juurde blokist ja üks servist. Ta oli hea ka kaitses ja just tänu tema tugevatele servidele tuldi teises geimis välja 22 : 24 kaotusseisust. „Mulle meeldib rünnata ja ka treener ootab, et oleksin agressiivne. Kindlasti aitab mind pikkus, saan ülevalt alla lüüa,” kommenteeris 205-sentimeetrine mängujuht, kelle efektiivsusnäit +5 oli võistkonna paremuselt teine.

4. Kõik panustasid võitu

Pärast soojendust sai Rikberg veidi ebameeldiva uudise: tema ülesandeks jäi seekord üksnes servi vastuvõtt, Bigbanki enda pallingute ajaks tõi treener Oliver Lüütsepp kaitsesse rabelema noore Robin Valtingu. „Mulle meeldib võrkpall ja tahaksin ise kogu aeg platsil olla. Treeneri otsus mulle ei meeldinud, kuid nagu näha, siis see õigustas ennast,” jäi Rikberg pealtnäha rahulikuks.

„Au Raidule, et ta võistkonna nimel selle otsuse üle elas,” kiitis Lüütsepp hoolealust. „Selge, et temagi oleks kaitses hakkama saanud. Proovisin kogu meeskonda mängu kaasata, et kõik saaksid midagi anda.” Seekord sekkus pingilt väga hästi näiteks Stefan Kaibald, kes asendas haigusest paranevat lätlast Toms Vanagsit. Seevastu Selveri liider Williams ei saanud kaaslastelt piisavalt tuge.

***

Selver juhib finaali mängudega 3 : 1, järgmine matš peetakse neljapäeval Tartus. Pronksiduellis alistas Pärnu võõral väljakul Rakvere 25 : 22, 25 : 20, 25 : 23 ja võitis seeria 3 : 1. Seega võivad mõlemad meeskonnad hooajaga pigem rahule jääda: Rakvere jahmatas Balti liiga võiduga, Pärnu teenis ainsana medali kõigist kolmest sarjast (karikavõit, Balti liiga hõbe, Eesti meistrivõistluste pronks).