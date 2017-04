Miks Tartu kaotas? Bigbanki pettunud treener: puudu jäi liidrite panusest

Tartu Bigbank tegi 0:3 kaotusseisu jäädes võrkpalli finaalseeriast ikkagi põneva duelli, kuid pidi täna siiski alistuma Selverile 1:3 ja kokkuvõttes 2:4.

„Tänane mäng valmistas mulle pettumuse. Mitte niivõrd tulemus, aga esitus. Me ei saanud kuidagi mängu oma kontrolli alla. Liidrid, kellele oleme terve hooaeg lootnud, ei suutnud täna anda oodatud panust,“ sõnas peatreener Oliver Lüütsepp.

Bigbanki diagonaalründaja Bradley Gunter piirdus 9 punktiga (rünnak 20%) ja tema kasutegur oli -10. Samas lootis Lüütsepp kanadalase „elluärkamisele“ pikalt, alles viimases geimis suures kaotusseisus saatis ta Gunteri asemel platsile noorukese Markus Uuskari.

„Me proovisime. Ei saa öelda, et me ei püüdnud,“ kinnitas Meelis Kivisild. „Selver tegutses täna korrektselt ja tegi selgelt parema partii. Jah, oleme harjunud, et Gunter meid toob ja tassib. Kui tal täna sellist mängu võtta ei olnud, siis tulemus oligi selline. Samas võiks sellises olukorras esile tõusta mõni nurgamees.“

Bigbanki resultatiivseim oli Kivisild 12 punktiga (+5), Michelau tõi 10 (-2), Gunter 9 (-10), Mart Naaber 9 (+6), Toms Vanags 6 (+1) ja Stefan Kaibald 4 (+2) punkti.