Miks pääses Andri Aganits võistluskeelust? Vastuse saab kokku võtta kahe sõnaga

Tegu on õpetliku ja delikaatse looga. Aganits andis augusti keskpaigas võistlusvälise dopinguproovi, mis sisaldas ainet tamoksifeen. Tegu pole kõige karmima ainega, aga see ei ole iseenesest ka süütu aine. Mõne aine puhul on asi konkreetne – kui organismis leidub molekul, on neli aastat soolas. Tamoksifeen nende hulka ei kuulu. Eesti Antidopingu juhataja Elina Kivinuki sõnul kasutavad tippsportlased seda tihti nii-öelda maskeeriva ainena, steroide kasutavad mehed tarvitavad tamoksifeeni, et günekomastiat (mehe rinnanäärme liigne suurenemine) tõrjuda.

Aganits suutis Eesti dopinguvastast distsiplinaarkolleegiumi tõenduspõhiselt veenda, et ta ei tarvitanud ainet sooritusvõime tõstmiseks, vaid arsti ettekirjutusel tervisemure lahendamiseks.